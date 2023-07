Nova trenerica 'Života na vagi' o manama života u Dubrovniku: 'Jako je udaljeno od svega'

Nova trenerica 'Života na vagi' Mirna Čužić (37) Zagrepčanka je s dubrovačkom adresom,a nakon što je prije nekoliko dana objavljeno da će zamijeniti trenericu Maju Ćustić u ovom showu dala je svoj prvi intervju. Mirna je u intervju govorila o raznim temama, a jedna od njih je i preseljenje. Naime, Mirna je preselila u Župu dubrovačku gdje je otvorila svoju teretanu, a sada je otkrila i koje su prednosti i mane života na jugu Hrvatske.

- Mislim da ima puno više prednosti nego mana. Po meni je jedina mana što je jako udaljeno od svega, pogotovo zimi kad se smanje avionski letovi i općenito gdje god želite otići iz Dubrovnika, morate prvo doći u Zagreb i onda dalje. Ali što se toga tiče, to mi isto ne predstavlja neki veliki problem jer je Dubrovnik povezan s Crnom Gorom i nekim drugim zemljama okolo koje su stvarno predivne i koje vrijedi pogledati. Imaju predivnu prirodu. Što se prednosti tiče, mislim prije svega da je život na jugu, pogotovo ovako na krajnjem jugu puno mirniji, ljudi su nekako smireniji. Manje je tog stresa i užurbanosti. Naravno, svugdje ga ima, ne možeš to isključiti, ali koliko god da ti je stresan dan ili da se osjećaš loše, prošetaš uz more, nadišeš se onog divnog, čistog zraka, nema tramvaja, nema one gradske vreve i odmah je dan ljepši. Mislim da se osjete te razlike u čistoći, mirnijem životu, manje stresa, nekakvoj lakoći življenja – rekla je za RTL.hr.

Inače, Mirna je ranije otkrila neke informacije o sebi.

- Od malih nogu sam u sportu! Trenirala sam atletiku, košarku, taekwondo i kickboxing, a mlade dane provodila na klizalištu i atletskim terenima. Puno hodam, svuda idem pješice, te planinarim. Često vozim bicikl, volim sportove na vodi - windsurfing i wakeboarding, a zimi snowboarding. Volim istraživati nove puteve, gradove i prirodu, a dubrovačko primorje i okolne planine u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori idealan su kraj za moje nezasitne sportske apetite - kazala je Mirna koja je 12 godina radila u renomiranim fitness centrima a trenutačno razvija Health & Fitness studio na 230 kvadratnih metara u samom centru Župe dubrovačke.

- Prije svega, bila mi je čast što su baš mene odabrali za tako odgovornu ulogu promjene životnih navika ljudi koje ću tamo trenirati, ali i mnogih na malim ekranima kojima je ovaj show poticaj i motivacija da naprave iskorak nabolje u vidu zdravlja - fizičkog, a time i psihičkog. Pravi izazov zapravo tek kreće i osjećam veliku odgovornost i čast što imam priliku sudjelovati u projektu koji ima pozitivan utjecaj na cijelu Hrvatsku s obzirom na to da smo visoko na ljestvici pretilosti u Europi - kazala je trenerica koja je dobila veliku podršku obitelji i prijatelja, ali i trenera Ede.

- Prvo što mi je rekao bilo je: 'Samo budi svoja! Možeš se pripremati, i to je dobro, ali ima puno nepredvidivih situacija, no ja sam tu za svu pomoć koju trebaš.' Tako da se jako veselim što je baš Edo moj kolega u showu. Oko njega uvijek pršti pozitiva, svemu pristupa s velikom strašću i iskrenošću i zato vjerujem da ćemo biti dobar tim. Bez obzira na to što smo suparnici u timovima, svi imamo isti cilj - rekla je Mirna od koje kandidati mogu očekivati, kako najavljuje, vojnički dril.

- Rekla bih da sam energična - stroga po potrebi jer volim red, rad, disciplinu. Moj tim može očekivati puno znoja, pokoju suzu, no uvijek s puno zabave jer to je ono kakva uistinu jesam. Svi smo mi djeca u duši pa tako trebamo pristupati i životu. Razigrano, ali i disciplinirano ako želimo promjene - rekla je Mirna tada.

