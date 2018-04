UŽIVO: Anezi s Tomom pobijedila u talent showu, ispala Karla!

Na RTL-u je počela nova emisija uživo Big Brothera. Cijeli tjedan u kući u znaku je glazbe, a osim što su zajedno s vokalnim trenerom i koreografkinjama marljivo vježbali svoje koreografije za veliki ''BB talent show'' na kojem će pokazati svoje pjevačko i plesno umijeće, stanari su morali uspješno svladati i brojne zanimljive dnevne izazove.

No ono najuzbudljivije tek slijedi! Večerašnjim spektakularnim nastupima četiri će tima pokušati osvojiti laskavu titulu onih najboljih. A za dodatna se uzbuđenja ipak pobrinuo nepredvidivi Bigi koji je odlučio još malo začiniti tjedni zadatak i povisiti uloge.

Osim što se stanari bore za luksuzni budžet, pobjednička ekipa ima priliku osvojiti i imunitet!

No, baš kao i svake nedjelje, stanari će se morati suočiti s činjenicom da će netko od njih, odlukom gledatelja, napustiti Big Brother kuću.

Antonija je najavila kako je glasovanje završeno, no gledatelji će moći glasovati za nastupe stanara u talent showu, i tako spasiti svog omiljenog stanara.

Prvi su u studio ušli Ana, Ribica, Orky i Max, koji su otpjevali Abbin "Waterloo", pa Tajčinu 'Hajde da ludujemo".

- Izvrsni ste bili! Imajte na umu da su oni prvo morali naučiti strani jezik, pa koreografiju, pa pjevanje - rekla je Antonija.

Foto: RTL

Talent show nastavljaju Karla, Marin i Bogo. Karla je prvo izvela Rozgin 'Tsunami',a zatim su joj se pridružili Bogo i Marin sa svojom verzijom 'Despacita'.

Foto: RTL

Antonija je i njih pohvalila i čak i zaplesala na pozornici.Nakon pauze slijedi ekipa koja ima najviše članova, no jedinu profesionalnu pjevačicu - Anezi, i Tomislava koji je njoj prepustio organizaciju. Prva je ne repertoaru "Ja sam za ples" Novih fosila, a zatim je Anezi otpjevala "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston, te oduševila sve.

Foto: RTL

- Neću ništa kazati, ali vi ste možda imali najbolju koreografiju večeras - rekla je Antonija.

Posljednji su nastupili "Glee ekipa" - Antonio, Lucija, Ana-Marija, te Bojan na štakama. U dvorištu BB kuće otplesali su koreografiju na "Umbrellu" i "Singin' In The Rain". Nakon završetka točke u kući im se pridružila i Antonija.

Foto: RTL

Treće mjesto osvojila je "Despacito" ekipa, drugi su "Glee", a pobijedli su Anezi i Tomo, odnosno tim "Whitney"! Big Brother im je čestitao na pobjedi i dodijelio zlatnu ploču kao nagradu. Anezi je tako osvojila imunitet za ovaj tjedan, a Tomislav za idući.Antonija je odmah objavila rezultate glasovanja. Karla je napustila Big Brother kuću!