Anezina prijateljica otvoreno: 'Ona je puno toga, ali niti je glumica niti je zločesta!'

Prvih 70 dana u BB kući 31-godišnje Alene Nezirević obilježili su brojni usponi i padovi, pokazivanje emocija te konflikti s ostalim stanarima.

Anezina prijateljica Marlena podijelila je svoje mišljenje o njezinu dosadašnjem boravku u kući, ali i otkrila neke zanimljive detalje iz njezinog života.

''Da! To je prava Anezi u kući!'', kazala je kratko pa dodala, ''empatija koju ona ima nije gluma. Ona je takva, voli kontakt s ljudima uvijek u životu, pomoći će svakomu. I baš uvijek se daje sto posto.''

Marlena je istaknula kako je posebno smeta što brojni stanari neke Anezine osobine i riječi koje izgovori poistovjećuju s glumom i zlobom. ''Neki put je komplicirana, neki put ide previše u dubinu… No to što joj osporavaju da je zločesta, tu su potpuno u krivu! Ali voli zapamtiti nešto joj je rečeno i što ju je zasmetalo, pa onda čeka i ponekad zna 'vratiti lopticu'!'', kazala je Marlena, prisjetivši se Anezinih rasprava s nekima od njezinih sustanarima.

Anezina prijateljica komentirala je i njezin odnos sa Splićaninom Bogom, s kojim Vrsarka provodi najviše vremena u kući, no kako i sama naglašava – sve je to čisto prijateljski. ''Bogo je njoj netko tko joj je zabavan i tko nju momentalno razveseli u kući, netko s kim ona može porazgovarati. Upravo to u kući rijetko s kim može napraviti, a njezine su se riječi često protumačile na potpuno krivi način'', naglasila je.

Nije tajna da je najveća Anezina ljubav glazba, a kao glavni razlog ulaska u show i sama je istaknula promociju i mogućnost napretka u karijeri koju gradi. Stanari se čitav tjedan pripremaju za BB talent show, tjedni zadatak koji bi, od svih stanara, mogao najviše leći upravo 31-godišnjakinji iz Vrsara. Upravo se njemu veseli i Anezina prijateljica, koja za nju ima samo riječi podrške:

''Anezi pjeva od svoje 18 godine, zarađuje, brine sama o sebi i educira se, nije tip koji će dozvoliti da je nekome 'na grbači'. Njezina ljubav i njezin cilj je pjevanje. Jako se veselim nastupu u emisiji uživo, pokazat će što zna!''