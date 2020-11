Maja u suzama uoči rođendana: 'Falit će mi jako. Beskrajno sam mu zahvalna'

Bliži se točno mjesec dana otkako su farmeri došli na imanje i započeli svoju farmersku avanturu, no pred Majom su teški dani jer je to ujedno razdoblje oko njezina rođendana koje na nju djeluje posebno emotivno. „Emocionalno sam biće, ekstremno sam hipersenzibilna i o svemu razmišljam. Inače sam vrlo emotivna kad su dani oko mog rođendana. Jučer mi je bio baš težak dan, a uz sve to i taj rođendan kao neko vraćanje u moj život i moju neku priču. Ne volim inače biti okružena ljudima oko tih dana, nekako radije volim biti sama“, priznala je Maja koja je odlučila osloboditi emocije koje su se nakupile posljednjih nekoliko dana.

Osim što je emotivna zbog vlastitog rođendana, Maji posebno teško pada činjenica da na isti dan rođendan slavi i njezin brat koji joj neopisivo nedostaje. „Oko rođendana sam emotivna, pogotovo zato jer ima jedan dječak koji je rođen na isti dan kao ja i na moju veliku čast on je moj brat. Falit će mi on i fali mi svake godine jer živimo odvojeno već dugo“, otkrila je uplakana Maja koja je trenutak iskoristila da se prisjeti prošlosti, pa dodala: „Imam jednu kutiju u koju je on meni pisao poruke. Za vikend ili kad bi došla doma, kad bi digla jastuk u svojoj sobi, ispod njega bi bilo po deset papira gdje on meni piše koliko me voli i kako mu falim. Beskrajno sam mu zahvalna“.

Čini se da će veselje oko obljetnice boravka na farmi za Maju pasti u drugi plan, barem dok se ne smire emocije koje su joj se nakupile uoči njezina i bratova rođendana. „On mi je baš ono najdraže biće na svijetu i nevjerojatno je koliko je utjecao na moj život i koliko je predivan i koliko je tu došao s razlogom. I nevjerojatno je koliko mi je ljubavi dao. Povezani smo nevjerojatno i osjetim ga. I sad nekako mogu osjetiti da on misli na taj naš rođendan i zbog toga sam emotivna. Ovaj rođendan mu možda neću moći ni čestitati onako kako bi htjela niti na telefon, ali on zna da ja njega puno volim i da mi beskrajno nedostaje, ne samo za rođendan“, rekla je Maja brišući suze s lica.

