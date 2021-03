Njih nikada nismo vidjeli! Pobjednica 'Gospodina Savršenog' objavila fotke s mamom i bakom uz dirljivu posvetu

Pobjednica druge sezone Gospodina Savršenog, Nuša Rojs podijelila je na Instagramu nekoliko fotografija nekoliko fotografija sa svojom majkom i bakom. Nuša, njezina majka i baka slikale su se za obiteljski portret, a ona je damama posvetila nekoliko dirljivih rečenica.

"Uvijek ću vam biti zahvalna na vašoj nesebičnoj ljubavi i na svim načinima na koje pokazujem ljubav iz kojih sam toliko od vas naučila. Hvala, hvala, hvala... Želim vam najljepši majčin dan" napsiala je.

Inače, Rojs je nedavno na na društvenim mrežama objavila seriju fotografija na kojima je neprepoznatljiva. Fotke su snimljene nakon serije fotografija na kojima je bila u donjem rublju te koja je podigla mnogo prašine. Nuša na fotkama ima jaku šminku, kosa joj je kovrčava te izgleda potpuno drukčije nego što je izgledala kada se gotovo svakodnevno pojavljivala na televiziji.

Podsjetimo, reality zvijezda i glazbenica je nakon showa objavila kako njezina ljubav s Mijom Matićem nije imala sretan nastavak nakon snimanja "Gospodina Savršenog", u kojem se ovaj par zaljubio. Detalje prekida Nuša i Mijo otkrili su voditeljici Antoniji Blaće u RTL-ovoj emisiji Exkluziv. Mijo je rekao kako mu se zbog sudjelovanja u showu sve preko noći promijenilo i svi su ga počeli prepoznavati.

– I muškarci se žele slikati sa mnom za svoje prijateljice i djevojke – otkrio je Antoniji i dodao kako je Nuša napisala novu pjesmu koju je posvetila njemu. Kazao je i kako je to dvosjekli mač, a ubrzo je slovenska pjevačica Antoniji ispričala svoju verziju njihove ljubavne priče. Na početku je sve bilo idilično i Nuša nije mislila da će stvari biti tako savršene. Dolazila je Miji u posjet u Zagreb i on ju je upoznao sa svojim prijateljima. Nuša je razmišljala o prihvaćanju jedne poslovne ponude u Zagrebu i u tom trenutku odnos s Mijom se promijenio. – Kao da se prestrašio, odjednom mi nije više pisao poruke svaki dan i onda se javio i kazao kako je bolje da se ne viđamo više i da ne želi da budem povrijeđena – rekla je Nuša. Poslije tog otkrića, Mijin Instagram profil postao je pravo bojno polje kritičara među kojima su najglasniji oni koji smatraju da nije postupio ispravno ni fer, no sad je ta drama već iza njih.

