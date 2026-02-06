Poznate bake i djedovi o unucima na novoj Ženskoj priči!

U veljači, mjesecu ljubavi, na Ženskoj priči će se tematizirati o ljubavi o kojoj se nedovoljno priča u javnosti, a ona tako lijepa, duboka i posebna- ljubavi prema unucima. Poznate osobe će nam otkriti je li istina da su„ roditelji ti koji djecu odgoje, a bake i djedovi razmaze“ ili je to pak neistina, zbog čega će se pričati i prijeko potrebnim granicama. Bit će tu razgovora i o razlikama u odgoju vlasitite djece i unuka, emocijama i osjećajima, ritualima, anegdotama, te će se otkriti istina zašto su bake i djedovi toliko popustljivi, zbog čega ih njihovi unuci obožavaju.

Kako je talk- show poznat po opuštenoj atmosferi, zasigurno neće nedostajati i pitanja iz publike, koja svaki mjesec proaktivno sudjeluje u programu.

Šesto ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u utorak 10.veljače 2025 u 20 sati, a sav prihod od ulaznica donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska. Obavezna je rezervacija mjesta na WhatsApp 091 552 0611 ili zenskaprica.sax@gmail.com.

Pozivamo sve posjetitelje da uživaju s nama u novoj Ženskoj priči, čija će 13. sezona trajati do srpnja 2026.

Snimak emisije će bit dostupan na youtube kanalu voditeljice Marijane Perinić u nedjelju 15.veljače 2026.