Nives pozdravlja jesen fotografijom na kojoj pozira u toplesu, a obožavatelji poručuju: Zgodna i seksi

Na svoj način Nives Celzijus pozdravila je jesen koja se bliži svom kraju i na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u trapericama i toplesu, a iza nje se nazire jesenski pejsaž.

- Hello Autumn! - napisala je članica žirija "Supertalenta" ispod ove fotografije koja je kao i uvijek kada je Nives u pitanju izazvala oduševljenje njezinih obožavatelja koji su su joj u 15 sati od objave poklonili skoro 18 tisuća lajkova i napisali su joj: - Ajme Nives pa mene je skoro herc strefil. Zgodna dama. Nives izgledaš top. Bas si seksi. Bomba! Top! Auuuuu lipotice...predivan pogled. Nemoj se prehladiti. Zgodna i seksi. Kao i uvijek bilo je tu i nekih ljubavnih ponuda, ali Nives na njih ne odgovara jer je već godinu i pol dana u sretnoj vezi. Tko je njezin odabranik ne želi otkriti, a na nedavnoj održanoj reviji modnog brenda Duchess iza kojeg stoji Snježana Schillinger, Nives je pred kamerama IN magazina pričala o ljubavi.

- Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš pa ti je to pod normalno - rekla je Nives. Na pitanje razmišlja li možda o drugom braku, odlučno je i brzo odgovorila: A ne, ne, ma kakvi, ne. To zlo si ne bih više ponovila. Podsjetimo Nives iza sebe ima brak s bivšim nogometašem Dinom Drpićem s kojim ima dvoje djece sina Leonea i kćer Taishu, a s Dinom je nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima.

