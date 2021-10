Gledateljice napale Ciglu nakon što je rasplakao Kristinu, komentari ga ne štede: 'Ponizio je sebe, a ne nju'

I dok brojni parovi uživaju u prvim danima bračne idile razmirice između Kristine i Cigle u RTL-vom showu 'Brak na prvu' ne prestaju. U sinoćnjoj emisiji šutjeli su na putu do večere, a Kristinu je posebno pogodilo to što joj novopečeni suprug nije čestitao rođendan.

„Problem je komunikacija, neću nikoga moliti za razgovor“, govorila je Kristina tijekom večere, a Tomislava kao da se nije ticalo to što priča iako je sjedio pokraj nje i čuo svaku riječ. Stručnjaci su komentirali kako će ih takvi postupci još više razdvojiti.

Tomislav se povukao razgovarati s Bernardom, koji mu je savjetovao da supruzi nasamo kaže sve što mu smeta. „To je najveća tračerica koju sam upoznao u svom životu. Kaj da joj to kažem u facu?! Da joj kažem da nema jedan posto ženstvenosti? Da je kao tuljan, kao morž koji je izašao iz vode na obalu?!“ rekao je Cigla, a stručnjaci su komentirali kako možemo i koristiti lijepe riječi kako bismo nekome nešto prezentirali. „Ona će to saznati nakon showa, nakon emitiranja na televiziji, ja to njoj u lice ne mogu reći. Ja je očima vidjeti ne mogu i ne mogu joj to reći u facu, to je užasno zločesta cura“, nastavio je Cigla u istom tonu.

Ostalim parovima Cigla je također pričao što mu smeta kod Kristine, a stručnjaci dodaju kako je to surovo ponašanje, odnosno da je obezvređivanje bilo koje osobe -jednostavno neprihvatljivo.

Nešto kasnije Tomislav je održao govor, ali ne za Kristinin rođendan, nego da bi poželio dobrodošlicu novom paru. Kristina je bila jako tužna, no ipak je donijela tortu za ekipu.

Foto: RTL „Trebala bih danas biti puno veselija, zabavnija, društvenija, ali nažalost nisam zato što sam friško u braku i taj brak mi ne ide. Zapravo, ne ide nam i iskreno, jako sam povrijeđena i nisam sretna“, rekla je slavljenica koja se potom rasplakala, a suprug joj je čestitao zadnji. „Nisam joj ništa poklonio zato što nisam stigao. Imao sam namjeru, nešto mi je palo na pamet, no kad sam saznao da je cijena 262 kune, predomislio sam se i odlučio da neću ništa kupiti“, rekao je Cigla, a Gordana je komentirala da Kristina pravi razdor među drugim parovima te da se hrani time kad drugi nisu sretni. Kristini nije bilo u redu Tomislavovo ponašanje: „Parovi su bili puno topliji i vedriji prema meni nego on koji sa mnom živi. To je jako ružno.“

Ciglino ponašanje odmah je postalo i glavna tema rasprava na društvenim mrežama. "Koliko si jadan nema dalje. Mi žene koje smo u sretnom braku nismo svjesne koliku blagodat imamo od Boga sto nas je sačuvao od ovakvog gada", istaknula je jedna od gledateljica. "Ponizio je sebe, a ne nju", "Bijednik kakvog još nije bilo u ovim emisijama, teška ljiga od čovjeka!! Jado nema ni 262 kune.. pljuc!", "Seljačina umišljena", nizali su se komentari ostali zgroženih gledateljica.

"U ovoj emisiji ima svega samo ne ljubavi romantike", zaključio je jedan od gledatelja.

