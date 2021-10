Frano šokirao žiri Masterchefa: 'Nisi uopće oprao ruke, a kaos koji si napravio je nedopustiv'

Kuhanje na otvorenom uz rijeku Muru inspiriralo je kandidate MasterChefa za jela koja su ovoga puta spravljali za žiri, ali i za lokalno stanovništvo koje je procjenjivalo koliko su blizu uspjeli pogoditi tradicionalne okuse njihovog kraja.

Iako su, tijekom analize gastroduela, kandidati bili svjesni toga da su kao timovi bili podjednako jaki, nisu mogli procijeniti hoće li ovoga puta pobijediti crveni ili plavi tim. Cijelo su vrijeme kuhali prilično uigrano i timski, a to je primijetio i žiri te su dobili pohvale za timski rad. ''Meni je bilo super u plavom timu. Dali su mi priliku i osjećala sam se korisno. Bilo mi je baš lijepo'', rekla je Željka Bleuš dodavši da nema veze što je u tim bila izabrana zadnja jer je sigurna u svoje vještine.

Zvijezdana Posavec koja je vodila crveni tim izdvojila je Ivana Temšića i Goranu Milaković kao najjače karike u svom timu. ''Vodili smo se time da svaka osoba zna što radi od početka do kraja'', objasnila je sustav rada s čime su se složili gotovo svi osim Ane kojoj je bio dodijeljen šaran, riječna riba s jako puno kostiju s kojim se na kraju morao pozabaviti, osim nje i gotovo cijeli tim jer bližio se istek vremena za kuhanje, a riba još nije bila spremna. ''Najslabija karika u timu je bio Vanja'', rekla je Zvijezdana dodavši da je preuzimala njegove zadatke budući da je on o njima imao brojna pitanja. On je objasnio kako je mogao to sve sam, ali je htio pitati nju budući da je iskusnija u tome i procijenio je da bilo bolje pitati.

U plavom timu, kojeg je vodio Tomislav Marković, bili su podijeljeni na one koji su radili na ribi, one koji su radili na patki i one koji su radili dodatke, a Tomislav je probavao sve i rekao kako želi da bude servirano. Na kraju je i Frano Kekez, ističe Tomislav, preuzeo dosta posla. ''Tomislav je imao puno više sebe u završnici. Njegov se potpis vidio na svim jelima'', rekao je Tihomir Bježančević. ''Taj fleksibilniji način rada, ako se dogodi problem, lakše ga rješavaš'', komentirao je Frano.

Iako je plavi tim od žirija dobilo bod više, mnogo veća razlika u bodovima bila je od lokalaca i to na korist crvenog tima, tako da su iz gastroduela izašli s pobjedničkih 39 bodova, dok je plavi tim osvojio 29 bodova. ''Međimurci su rekli da hrana mora biti jača i začinjenija'', prenio im je Melkior. ''Napravili ste dobra jela, stvarno ste napredovali'', rekao im je Damir, a Stjepan da su odradili jako dobar posao. Pobjednički tim dobio je nagradu otići u restoran ''Mala hiža'' u Međimurju.

Foto: Nova TV Kada je došao red za neke eliminacijske odluke kod plavog tima, Tomislav je odlučio zadržati imunitet kojeg dobiva kao vođa tima, ali ga može pokloniti nekome od članova. ''Mislim da je to u redu jer je odradio dobar posao'', rekla je Marija Gregurić. Tomislavovu odluku podržao je i Roko Kulušić-Neral koji je kazao kako bi i on zadržao imunitet da je na njegovom mjestu. ''Mislim da su on i suchef najodgovorniji zbog izbora namirnica'', istaknuo je Frano nazvavši jelo ''debakl okusa'' te dodao da je Tomislav imunitet trebao dati Željki s čim se ona nije složila.

''Da smo mi odlučivali, vi bi bili pobjednički tim. Nadam se da shvaćate kolika je Tomislavova zasluga i da shvaćate zašto je ostavio imunitet za sebe'', rekao je Stjepan. Budući da je i žiri procijenio da je Tomislav jako dobro vodio tim, nije morao izabrati nekoga za direktan odlazak u eliminaciju, tako da su svi dobili priliku boriti se za imunitet.

U eliminacijskom izazovu svoje su vještine kandidati pokazali u četiri faze. U pravoj fazi rastavljali su kotlete i morali su ih razrezati na pet stakeova težine između 190-220 grama. Onaj tko je ostao zadnji, odnosno zadnji izvršio taj zadatak ispravno, nije više imao pravo ići u drugi krug. Već na prvom zadatku tako su pali Željka i Tihomir. Druga faza bila je rezanje batata na kockice jedan puta jedan centimetar, a u njoj je najlošije prošao Filip Pleteš za kojeg je borba za imunitet time završila. U trećoj fazi kandidati koji su preostali morali su naribati sir. Zadnja je s ribanjem sira završila Marija koja time nije imala pravo prijeći u posljednju, četvrtu fazu u kojoj su natjecatelji koji su preostali – Frano i Roko morali su ispeći jelo od namirnica koje su obrađivali.

Foto: Nova TV

Tijekom izrade jela, Frano je šokirao žiri, a onda i objasnio kako je sve teklo: ''Plejting je rađen pljas, pljas, pljas u zadnjih 30 sekundi''. Zbog načina na koji se ophodio prema hrani dobio je kritiku. ''Kaos koji si napravio je nedopustiv. Šnicla ti se zalijepila za papir pa si taj papir išao skidati, pa si meso vrtio na sto strana, pa si se tom rukom brisao, pa si se opet vratio na meso, pa si radio kremu, a ni jednom nisi oprao ruke. Na jednoj si ruci imao rukavicu zato što si se porezao. U svemu ti je ribež pao na tanjur. Meni je žao, ali ja ti ovo neću probati'', rekao mu je Stjepan.

''Ovo je igra i žar igre me ponio'', opravdavao se Frano, ali žiri to nije uvažio. ''Nekoliko minuta prije nego si nam dao jelo, jeo si s ovog tanjura. Zamisli da prolaziš pokraj gosta, uzmeš s tanjura i prođeš dalje'', objasnio je Damir. Na kraju žiri nije imunitet dao ni njemu ni Roku. Franino jelo nitko nije htio probati, a Rokovo meso ostalo je sirovo.

''Žao mi je što nitko nije dobio imunitet, ali idemo u eliminacijski izazov i neka bolji pobjedi'', zaključila je Marija.

