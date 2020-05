Nives Celzijus progovorila o odnosu s Dinom Drpićem: 'Nekada bih mu oči iskopala'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus za medije je progovorila o svom ljubavnom životu. U intervjuu za IN magazin Nives je priznala kako je njezino srce još uvijek slobodno, ali i otkrila je u kakvom je odnosu s bivšim suprugom, nogometašem Dinom Drpićem, s kojim ima 14-godišnjeg sina Leonea i dvije godine mlađu kćer Taishu.

- S ocem svoje djece sam u onakvom odnosu kakav i treba biti, najbolji mogući. Bez obzira na to što mi često ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila da imam neku situaciju i trebam pomoć. Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka kada smo se neizmjerno voljeli - rekla je Celzijus za IN magazin.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Dodala je i kako su i dalje u prijateljskim odnosima te da zajedno odgajaju djecu. Priznala je i da je to tijekom karantene ponekad bilo prilično zahtjevno uz silne školske obveze.

- Moram priznati da je bilo jako veselo. Njima je bilo super, pogotovo Leoneu, ne mora izlaziti iz kuće, sve odrađuje doma. Ja sam na momente bila na rubu živaca - kazala je Nives koja je pratiteljima na društvenim mrežama tijekom izolacije otkrila i svoje skrivene talente.

- I šmirglala sam, i bojala i dorađivala terasu, sad ću krenuti i saditi i neke biljkice - najavila je Celzijus. Ipak, nakon kućnih poslova neizmjerno se raduje ljetu koje će joj, nada se, donijeti i nove poslovne projekte.

- Nadam se da ću imati jako puno posla i da ću jako puno raditi. To je to. Pa ako mi ostane vremena onda ćemo malo negdje na more. Ali ništa pretjerano, ne previše. Previše sam se sad odmarala - zaključila je Celzijus.