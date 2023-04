Nives Celzijus ponovno zapalila društvene mreže: Istaknula bujne grudi i otkrila da sprema novu tetovažu

Influencerica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (41) iskoristila je toplije dane za sunčanje na svojoj terasi, a vratila je i kupaće kostime u garderobu te pozirala pratiteljima u jednom jednodjelnom preko kojeg je obukla traperice. No, kako gore nije imala majicu, kupaći kostim joj je istaknuo bujne gudi, a dala je i naslutiti da želi novu tetovažu na posebnom mjestu.

- Ozbiljno spremna za novu tetovažu. Pogađate li gdje ?! -napisala je pored fotografije.

"Wooow", "Nives na intimnom mjestu sigurno. Gdje god je, ti si top dama imaš sve atribute i neodoljiva si", "Ljepoto", pisali su joj pod fotografijom. A prije ovo, podigla je temperaturu fotografijom s terase gdje se sunčala u tanga gaćicama i majici dugih rukava u istoj boji.

Inače, Nives je ranije podijelila je neke nepoznate detalje o sebi. Naime, otkrila je da je zapravo introvertirana osoba te da je vrlo povučena. Rekla je kako nije ljubomorna te da se uvijek raduje uspjesima drugih ljudi.

- Privatno sam puno povučenija, ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je Nives o razlici sebe pred kamerom i privatnom životu za RTL.hr.

Naglasila je kako se s negativnim komentarima nosi tako da ih u potpunosti ignorira. - Mislim da je najjednostavnije ignorirati mržnju i negativne komentare. Zagađivati našu okolinu time je potpuno nesmisleno zato je moj recept- totalni ignor.

O svom ljubavnom životu Nives uvijek iskreno govori, kao i o svom bivšem braku s Dinom Drpićem s kojim je i nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima, a nedavno se u jednom intervjuu osvrnula baš na tu temu. - U dobrim smo odnosima, posebno posljednjih godina. Ljudi mi uvijek kažu - blago tebi, u prenesenom značenju, lako tebi. Da, bogatstvo je imati takav odnos, ali to nije faktor sreće. To je bespoštedno ulaganje energije, vremena, živaca i mnogo, mnogo žrtvovanja. S obje strane. Ali uvijek je jedna strana pokretač - kaže Nives i dodaje kako je Dino i dalje najvažnija muška figura u njenom životu. Ispričala je i kako već dvije godine nije bila u vezi, a otkrila je i kako to da se još nije zaljubila.

