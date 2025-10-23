Nitko nije znao što znači ta odjeća, sve dok naš influencer nije otkrio bolnu istinu

Jedan od najpopularnijih i najsvestranijih mladih lica na hrvatskoj sceni, Marco Cuccurin, ponovno je pokazao svoju emotivnu i ranjivu stranu, dirnuvši srca svojih brojnih pratitelja na Instagramu. Influencer je podijelio seriju fotografija na kojima pozira s velikim osmijehom, no pozadina priče koju je ispričao u opisu objave malo koga je ostavila ravnodušnim. Riječ je o staroj trenirci koja za njega ima neprocjenjivu vrijednost i čuva sjećanje na skromne početke i bezgraničnu ljubav njegove none. "Jako mi je ovo emotivno jer je ovo trenerka koju je nona kupila dok sam ja bio u 8. razredu OSNOVNE škole..", započeo je Marco svoju dirljivu ispovijest. Objasnio je kako je trenirka kupljena s namjerom da potraje što duže jer se njegova obitelj tada borila s financijskim poteškoćama. "Kupili smo to da imam kroz cijelu srednju školu jer tada smo kao i mnogi drugi kupovali mi nekoliko brojeva veće da bi trajalo i jer se uvijek krpalo kraj s krajem."

Ovaj komad odjeće za Marca danas predstavlja mnogo više od materijalne uspomene. To je, kako kaže, podsjetnik na put koji je prešao, na žrtvu i ljubav koji su ga oblikovali. "I evo nje, trenerka traje i dalje, čuvam ju, pažljivo perem i nosim, a u ormaru je kao podsjetnik koliko možemo i da ne zaboravimo od kuda smo i kako krenuli", napisao je, dodavši snažnu poruku o značenju koje ova trenirka nosi. "I ne, ovo nije obična trenerka, ovo je simbol velike ljubavi koju mi je nona pružila i zbog koje danas mogu reći da sam zahvalan kakav sam čovjek postao. Ovo je simbol odricanja da bi netko drugi imao i simbol bezuvjetne podrške kada ju od drugih nisam imao."

Marcova priča o trenirci dobiva još dublji smisao u kontekstu njegovih nedavnih životnih poteza. Naime, influencer je nedavno s ponosom podijelio da je u procesu adaptacije kuće za svoju voljenu nonu i oca, čime im se želi odužiti za svu ljubav i podršku koju su mu pružali tijekom odrastanja. U rujnu ove godine, prisjetio se i ljeta iz djetinjstva, iskreno priznajući kako njegova obitelj tada nije imala financijskih mogućnosti za putovanja i iskustva koja su drugima bila uobičajena. Sada, kada je zahvaljujući svom radu stekao financijsku stabilnost – jednom je prilikom izjavio da od svog posla može zaraditi i do "pet hrvatskih plaća" – prioritet mu je osigurati obitelji udoban i siguran život.