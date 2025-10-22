Prijatelji u suzama dočekali Domagoja! Otkrili bolnu istinu: 'Zvali smo te, a ti si izmišljao da imaš temperaturu'

Trener Edo prije još jednog vaganja posvetio se Domagoju te mu pripremio veliko iznenađenje. Naime, Edo je odlučio provesti neko vrijeme s Domagojem i to na Dinamovu stadionu, a za njega je pripremio i druženje s najbližima. Edo i Domagoj krenuli su se penjati sjevernom tribinom, a na sredini uspona Domagoja su dočekali njegovi najbliži prijatelji i kumovi. "Iznenađenje koje nisam mogao ni u krajnjim mislima očekivati. Moji kumovi, moji prijatelji su me dočekali na sredini tribine. Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života", jedva je izustio kroz suze Domagoj. Nakon što su se izgrlili, ispostavilo se da su mu prijatelji nedostajali više i nego što su sami znali.

Upravo je susret s prijateljima otkrio bolnu istinu o tome koliko je Domagojeva borba bila usamljena. Iako su se družili, njegovi najbliži nisu bili svjesni punih razmjera njegovog problema. U dirljivom razgovoru, priznali su mu kako su tek sada, gledajući ga na televiziji, shvatili zašto je izbjegavao njihove pozive. "Sad mi je puno toga jasnije. Vidim da si izbjegavao... Zovemo te, a ti kažeš 'imam temperaturu, ne mogu doći'", rekao je jedan od prijatelja, dodajući: "Sad kad je serija počela, gledam i vidim da na početku ne možeš stajati, da stvarno toliko kila imaš. Nismo ni mi bili svjesni, ozbiljno, koliko se družimo s tobom, koliko je to u biti stvarno teško. Svaka ti čast."

Ovaj susret bio je, kako je sam Domagoj rekao, "još jedno veliko punjenje baterija". Suočen s podrškom i razumijevanjem prijatelja, donio je čvrstu odluku. "Definitivno sam zanemario sam sebe najviše. Sada će Domagoj biti na prvom mjestu, a svi ostali iza njega", izjavio je odlučno. "Moje zdravlje je važno da mogu normalno nastaviti živjeti sa svojom obitelji. Sve što sam propustio dok su klinci bili mali, pokušat ću nadoknaditi, a ovaj dio koji mi užasno fali, tribina i ekipa, sada znam kako to promijeniti."

Podsjetimo, ovom danu prethodio je veliko izazov na kojem je Dominik osvojio mobitel kako bi se čuo s obitelji. Nena je ostala bez nagrade koja joj je bila nadomak ruke, a nakon što su se strasti smirile, natjecatelji su se vratili svojoj svakodnevici. „Bližimo se kraju 'Života na vagi', znamo da su protekli dani bili naporni i teški pa je danas dobra prilika za opuštanje“, najavio je Edo, a Mirna objasnila: „Nalazimo se na jednom čarobnom mjestu koje budi uspomene iz djetinjstva - eto nas u igraonici!“

Natjecatelje su imali mali, ali zabavan izazov u četiri discipline: udaranje automata čekićem, odmjeravanje jačine udarca na boksačkoj vreći, kuglanje i košarka. „Uz košarku sam odrastao i volim je, tako da sam se razveselio svemu“, kazao je Dominik, a Mare dodala: „Najzanimljiviji mi je boks i onda kuglanje. Htjela bih ići u kino, super mi je nagrada i to bi me stvarno razveselilo.“ Kako bi natjecanje bilo pošteno, cure će se natjecati međusobno, a dečki protiv dečki. „Spreman kao zapeta puška, idemo pobijediti još jedan izazov“, samouvjeren je Dominik.

No dan nije stao na igri. Natjecatelje su imali još jedan masterclass i posljednji trening prije vaganja. „Uvijek prije last chancea je nervozica, iščekivanje što će biti, to je najteži trening“, priznao je Domagoj. „Od samog jutra sam nabrijana i spremna za posljednji trening prije vage“, kaže Nena, a Mare je dodala: „Želim dati sve od sebe na treningu.“