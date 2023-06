Nitko joj ne bi dao 61 godinu! Naša lijepa glumica ponovno oduševila u prirodnom izdanju

Glumačka diva Sanja Vejnović (61) na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira u prirodnom izdanju bez šminke, a zbog sunčanog dana stavila je i sunčane naočale.

Svi pratitelji složili su se da naša glumačka diva kao da ne stari. - Dobar dan - napisala je uz fotografiju na Instagramu.

"Sanja izgledate divno, bolje nego kada ste kao mlada glumica igrali Anđu sa Francom i Gagom", "Nikad mlađa nego sad...", "Prelijepa dama", "Ostala si uvijek ista", "Fantastična", pisali su joj pod fotografijom.

Nedavno je za In magazin otvoreno progovorila o estetskim zahvatima i potvrdila kako se nikada nije podvrgnula njima.

''Stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna'', kazala je tada.

Sanja Vejnović uspjela je izgraditi uspješnu karijeru na sceni koja traje već 45 godina, a nije se proslavila samo u domovini već je tražena i u inozemstvu. Vejnović danas ima 61. godinu, a prvu ulogu je ostvarila u filmu 'Prijeki sud' 1978. godine. Mnogi su je zapazili u filmu 'Varljivo ljeto 68' za koji je snimila nezaboravne intimne scene. Iste 1984. godine snimala je i film 'O pokojniku sve najljepše', a na tom setu poznala je sada već bivšeg supruga Gorana Mećavu. S njim je dobila sina i kćer.

Osim u filmovima, Sanja je uvijek imala zapažene uloge i u domaćim sapunicama. Samo neke od njih su "Larin izbor", "Kud puklo da puklo", "Čista ljubav", ali i "Zabranjena ljubav". Osim glume, posljednjih se godina posvetila i kuhanju, a zbog velike ljubavi i talenta odlučila je objaviti i kuharicu pod nazivom 'Iz moje kuhinje, s ljubavlju'. Za čitatelje odabrala svoja najbolja slana i slatka jela, a prvi dojmovi i čitatelja i njezinih prijatelja koji su isprobali Sanjine recepte bili su odlični.

– Povratne informacije su odlične, a moji prijatelji već od prije kuhaju po mojim receptima – kazala nam je glumica i pitamo ju kako je tekao cijeli proces stvaranja ove kuharice, je li se tijekom pripreme dogodilo da neko od jela nije uspjelo iz prve te što je bilo najteže tijekom rada na kuharici? – Nije se dogodilo da mi neke jelo ne uspije jer sam sva jela koja su uvrštena u kuharicu prije pripremala više puta pa sam ih tako usavršavala i popravljala. Najteže je bilo osmisliti kako jela prezentirati da na fotografijama izgledaju tako da ih čitatelj poželi napraviti – izjavila je Sanja.

Za fotografije u kuharici zaslužan je Goran Mećava, po profesiji filmski snimatelj, njen bivši suprug s kojim je ostala u odličnim odnosima.

