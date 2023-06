Josip je u showu izgubio 78 kg, a sada je otkrio svoju tajnu kako uspijeva zadržati fit liniju

Josip Čapo iz Feričanaca pobjednik je šeste sezone RTL-ova showa "Život na vagi". U napetoj završnici osvojio je 150 tisuća kuna. Na prvom vaganju imao je 172 kilograma, a u finalu mu je vaga pokazala 93,7 kilograma. Tijekom svog sudjelovanja u showu skinuo je 78,3 kilograma, odnosno 45,5 posto tjelesne mase. Čapo je odlučio nastaviti živjeti zdravo i nakon showa, a kaže kako je hodanje aktivnost koja mu je promijenila pogled na sve.

U showu je po tome bio šampion, a hoda i danas.

"U tom sam trenutku želio skinuti najviše kilograma. Odlučio sam da uz redovne treninge dodatno i hodam. Shvatio sam da je to stvarno plus i tako sam zavolio hodanje. S time sam nastavio i nakon 'Života na vagi'. Tamo bih dnevno prohodao 35 kilometara, a čak sam jednom uspio doći do 42 kilometra. Tjedno bi to otprilike bilo 250 kilometara. Troje tenisica sam uništio zbog toga", kazao je Čapo za RTL.hr.

VEZANI ČLANCI:

Priznaje da manje hoda zbog poslovnih obaveza, no i dalje to radi svaki dan.

"Danas zbog poslovnih obaveza hodam manje, ali obavezno svaki dan. Otprilike 10-ak kilometara, malo trčim i malo hodam. Odlučio sam kondiciju držim i tako da na posao idem biciklom. Put je dosta brdovit, otprilike 17 kilometara, a jedino kada to izbjegavam je onda kada pada kiša", izajvio je.

Josip kaže da borbu vodi još uvijek, jer tu i tamo posustaje.

"Još uvijek vodim borbu jer nije jednostavno držati taj ritam pogotovo jer moj mozak još uvijek nije shvatio da sam mršav. Glavna motivacija mi je ta da se ne smijem vratiti na staro", zaključio je.

Podsjetimo ranije nam je otkrio kako mu je u showu najteže bilo sve to izdržati psihički. Fizički napor savladan je nakon nekog vremena, pa mu više nije bilo teško trenirati, niti pješačiti po 30 kilometara dnevno. Zbog toga se divi svim kandidatima koji su do kraja izdržali napore Gorskog kotara.

- Kada govorim o trenerici, odmah se naježim i sjetim se njezine dobrote i ljubavi prema meni i svima nama. To je osoba koja ima mjesto u mome srcu. Vjerovala mi je od samoga početka i nisam je želio iznevjeriti. Ona je više od trenerice, ona je prijateljica. Od Maje sam naučio ne vraćati se na neke loše stvari, nego se sabrati i krenuti dalje još jači - otkrio nam je Čapo i dodao kako je nakon showa ostao u odličnim odnosima sa svim natjecateljima te da se redovito čuju. Kazao je i kako ni u jednom trenutku nije kalkulirao na vaganjima.

VIDEO Ovo morate čuti! U samom centru Zagreba publiku je bacio u delirij i rasplakao 'Cesaricom'