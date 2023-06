Preminula polufinalistica Supertalenta (38), tužnu vijest potvrdila neutješna sestra: 'Volim te'

U 39. godini preminula je Kerri-Anne Donaldson zvijezda britanske verzije showa 'Supertalent' javljaju tamošnji mediji. Još uvijek nije poznat uzrok smrti ove plesačice čiji prijatelji se opraštaju od nje na društvenim mrežama.

Kerri-Anne u showu se natjecala 2014. godine i bila je dio skupine Kings and Queens u kojoj su bili i profesionalci iz britanske verzije showa 'Ples sa zvijezdama' - Neil i Katya Jones, te Kai Widdrington.

O smrti ove talentirane žene oglasila se na Facebooku njena sestra.

- Moja prekrasna mlađa sestra više nije s nama i ne znam kako to procesuirati. Volim te Kerri, ti si moja najbolja prijateljica, bile smo nerazdvojne i sada ne znam kako ispuniti ovu prazninu. Počivaj u miru i čvrsto zagrli našu baku - stoji u objavi.

Kerri-Anne došla je 2014. do polufinala showa 'Britain's Got Talent' sa svojom plesnom skupinom. U audicijskoj emisiji plesali su na miks latinoameričkih pjesama, a Simon Cowell, jedna od najstrožih članova žirija nazvao ih je nevjerojatnima.

