Nitko je nije prepoznao! Petra iz 'Braka na prvu' glumila je u 'Krv nije voda', a tada je izgledala drugačije

Petru Meštrić javnost je upoznala u reality showu 'Brak na prvu' gdje je bila u turbulentnom odnosu s Darijem Crnkovićem s kojim je ostala dobra prijateljica, no mnogi ne znaju da je ona već jednom prije te emisija bila na televiziji. Naime, Petra je glumila u jednoj epizodi "Krv nije voda" naziva "Sponzoruša", a to je potvrdila i sama pratiteljima na Instagramu.

"Jesi ti glumila u Krv nije voda?", upitao ju je jedan pratitelj, a ona mu je odgovorila potvrdno. "Jesam i bilo mi je odlično iskustvo. Pogledajte ovdje", napisala je pored YouTube linka na epizodu.

Foto: Screenshot

U toj epizodi Petra je glumila Jasnu Polgar (18), prijateljicu glavnog lika.

Foto: Screenshot Youtube

Vidljivo je i kako se Petra od tada podosta promijenila, pogotovo u licu, ali ostala je vjerna svojoj plavoj kosi.

Podjetimo, Petra je mnoge oduševila u showu, a ova liječnica progovorila je nedavno o tome kakav je njezin odnos s Darijem danas. - Dario i ja smo prijatelji, kao što možete vidjeti, družimo se i redovito čujemo. Već smo se dogovorili da ću mu ja biti kuma kad se bude ženio - napisala je Petra na društvenim mrežama.

Inače, njih dvoje su vrlo brzo u showu shvatili kako nisu jedno za drugo, a njih odnos obilježilo je puno uspona i padova. Često su se i svađali.

- Prijatelji smo. Tijekom i nakon emitiranja jako puno smo razgovarali, analizirali situacije i zaključili da smo mogli i drukčije. Tako je kako je. Oboje smo puno toga naučili i jedno od drugoga kao i u cijelom eksperimentu od stručnjaka koji su nas vodili - otkrila je svojedobno.

U nekoliko navrata Dario je vrijeđao Petru, a gledatelji ispred malih ekrana su mu to jako zamjerili.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - priznala je.

