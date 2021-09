Nisam impulzivna kao Tereza, a za razliku od nje mene i žene simpatiziraju

Na Novoj TV večeras počinje nova serija “Bogu iza nogu”, a u njoj će se među poznatim glumačkim imenima naći i ime perspektivne glumice Sare Moser (29). Sara tumači jedan od lucidnijih likova u seriji, gostioničarku Terezu, a kako se snašla na setu u vrijeme pandemije, zašto obožava kuhanje i što planira pripremiti svojim kolegama, Sara je otkrila u intervjuu za Ekran.

U seriji “Bogu iza nogu” igrate lik Tereze. Koliko se razlikujete privatno od nje?

Osim fizičkog izgleda i nekakvog osobnog stila, što ubrajam u razlike između nas dvije, ja osobno nisam tako impulzivna kao Tereza, ne reagiram odmah na prvu i mislim da se privatno jednako dobro slažem i s muškim i ženskim prijateljima, dok Tereza u Gornjem Dolu nema toliko ženskih simpatija!

Kako je bilo vratiti se ponovno na set nakon pandemije? Jesu li bile potrebne posebne pripreme?

Bilo je u najmanju ruku neobično! Snimali smo poštujući mjere Stožera i samim time susreli se s novim momentima na koje se trebalo priviknuti!

Kakva atmosfera vlada na setu?

Obiteljska! U punom smislu te riječi! Od naše glumačke sobe napravili smo maleni dnevni boravak, gdje se svi skupa družimo! Kako bismo pridonijeli atmosferi doma, u jedan kutak čak smo stavili naše fotke kad smo bili klinci! Svi smo se brzo povezali, a tu je i puno poznate ekipe iza kamere!

Foto: Nova TV Šira publika upoznala vas je zahvaljujući ulogama u serijama “Zlatni dvori”, “Čista ljubav” i “Na granici”. Jesu li vas slava i prepoznatljivost koju ste dobili zbog tih uloga iznenadili?

Bila sam svjesna da je to nešto što se može dogoditi! U početku se nisam snalazila najbolje, ne bih znala kako reagirati! Sada sam opuštenija iako mi ljudi sada ne prilaze u toliko mjeri kao kada su se te serije prikazivale!

Kada ste shvatili da je gluma ono čime se želite profesionalno baviti?

Dok sam plesala balet i nastupala na sceni HNK Osijek, deset godina kazalište mi je bilo kao drugi dom. Znala sam da želim nastaviti u tom smjeru, ali nisam još bila sigurna u kojem točno! I zatim se dogodila dramska predstava “Fragile”, u kojoj smo sudjelovali i mi kao članovi baletnog ansambla! U stankama između plesnih dijelova promatrala sam glumce iz “ulice” i mislim da je proces rada na toj dramskoj predstavi bio presudan da odlučim istraživati dalje u tom glumačkom, dramskom smjeru!

Smatrate li da Hrvatska nudi dovoljno prilika mladim glumcima?

Mislim da je mladih glumaca sve više, a da je tržište u odnosu na to premalo i zatvoreno! Sigurno da bi stvari bile bolje kada bi postojalo više otvorenih audicija, veći interes za upoznavanje novih, mladih talenata i slično.

Foto: Nova TV

Usavršavali ste se i na Leeds Beckett Universityju. Koliko vam je to pomoglo pri dobivanju uloga u Hrvatskoj?

Riječ je o dvotjednoj glumačkoj radionici na kojoj sam naučila razne vježbe i tehnike kojima se danas mogu poslužiti tako da mi je to znanje u tom nekom smislu pomoglo!

Jeste li ikada razmišljali da karijeru nastavite graditi u inozemstvu? Biste li mogli napustiti život u Hrvatskoj?

Jesam, naravno! Mislim da svi glumci o tome maštaju! Otvorena sam za sve što mi život nosi kako na privatnom tako i poslovnom planu!

Rođeni ste u Osijeku, jeste li tipična Slavonka? U kojim slavonskim specijalitetima najradije uživate?

I jesam i nisam! Mislim da sam po prirodi vesela i da me prati dobro raspoloženje, kako ljudi obično i doživljavaju nas Slavonce! Što se hrane tiče, često mi govore: “Slavonka, a ne jede meso!”, što je tek djelomično istina budući da jedem ribu! Tako da od slavonskih specijaliteta najviše uživam u dobrom fišu i perkeltu!

Obožavate kuhati, a svoju strast prema kuhanju dijelite i na Instagram profilu Sar(m)ica. Što najradije volite pripremati?

Ooooboooožavam! Moj specijalitet je avokado-tost, toga se nikako ne mogu zasititi, to mi je omiljeni doručak! Osim toga postajem sve spretnija u pripremi sushija, čija sam velika obožavateljica! A ostalo sve volim pripremati, volim si svako toliko zadati nekakav osobni izazov!

Kako ste došli na ideju otvaranja profila posvećenog zdravoj prehrani? Maštate li o karijeri food influencera? Ili će to ipak ostati na razini hobija?

Prijatelji i obitelj su me pogurali! I u periodima kada manje snimam i radim to mi je istinski užitak! Kad sam krenula u sve to, ambiciozno sam mislila da ću stizati i to uklopiti u raspored snimanja, ali brzo sam prihvatila da ne ide! Tako da je profil trenutačno na stand byu, jer zbog snimanja mu se ne stižem posvetiti na način na koji bih željela! Nemam nekakva očekivanja od SAR(M)ICE; imam volju, želju i namjeru posvetiti se profilu i kuhanju, a ako se od toga rodi nešto više od hobija, super, ako ne, opet super! Cilj mi je uživati u tome, a ne nužno ganjati nešto!

Foto: Instagram

Jeste li ikada kuhali za svoje glumačke kolege? Što ste im pripremili? Kakve su bile reakcije?

Nisam! Obećala sam im sushi i nisam ispunila obećanje. Moram to ispraviti što prije! (smijeh)

Gdje se vidite u budućnosti? Koje su vam neostvarene želje ili maštanja kada je riječ o glumi?

S jedne strane vodim vrlo organiziran život, imam planer u koji zapisujem sve dnevne aktivnosti i obaveze da ne moram razmišljati, a ovako dugoročno ne stvaram planove! Volim ići kroz život od “raskrižja do raskrižja” pružajući najbolje što mogu na tom putu i onda ovisno o tome što me u tom trenutku čini sretnom donijeti odluku. I kad tako donosim odluke, onda znam da su ispravne! Tako da planova nema, sve dolazi u obzir, a što će i kako će biti, vrijeme će pokazati!

Tko vam je najveća podrška? Jeste li zaljubljeni? Imate li uopće vremena za ljubav?

Za ljubav uvijek ima vremena! Najveća podrška su mi obitelj, dečko, prijatelji... okružena sam divnim ljudima! Da, u sretnoj sam vezi.

