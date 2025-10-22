Naši Portali
POTVRDILA STATUS GLAZBENE DIVE

Nina dva sata držala publiku na nogama u krcatom Lisinskom

Vecernji.hr
22.10.2025.
u 22:59

Nina je još jednom pokazala zašto je smatraju vrhunskim interpretatorom koji nepogrešivo prepoznaje emocije i želje svoje publike

Dugo zagrebački hram glazbe nije doživio ovako emotivnu večer. Nina Badrić je dva sata držala prepuni Lisinski na nogama potvrdivši još jednom svoj status glazbene dive i jedne od najvećih zvijezda u regiji. 

Poseban pečat večeri dala je suradnja s glazbenim virtuozom Antom Gelom, čiji su genijalni aranžmani nadogradili Ninine bezvremenske pjesme. Uz pratnju akustičnog orkestra, Ninina se fantastična vokalna interpretacija savršeno uklopila u nove glazbene vizije, a hitovi poput "Čarobno jutro", "Rekao si", "Takvi kao ti" i "Dani i godine" zvučali su svježe i moćnije no ikad. Oduševljenje nije krio ni sam Gelo, ponosan na glazbeni spektakl koji su zajedno stvorili pred zagrebačkom publikom.

VIDEO/FOTO Nina oduševila Zagreb! U Lisinskom zapjevala brojne velike hitove u novom ruhu
Zagreb: Koncert Nine Badrić
1/36

Nina je još jednom pokazala zašto je smatraju vrhunskim interpretatorom koji nepogrešivo prepoznaje emocije i želje svoje publike. Pažljivim izborom pjesama vodila je prisutne kroz vrtlog emocija, a dvoranom su jednoglasno odjekivali stihovi njezinih najvećih hitova. Kao poseban dar publici, Nina je izvela i neke od najznačajnijih pjesama glazbenih velikana Olivera Dragojevića i Miše Kovača, što je izazvalo prave ovacije i pokazalo dubinu njezina umjetničkog izričaja.

Za sve one koji su propustili ovu čarobnu večer, stižu dobre vijesti. Zbog ogromnog interesa, Nina je najavila nove koncerte. Sljedeće druženje u Lisinskom zakazano je već za 19. studenoga, a ulaznice se mogu kupiti na blagajnama dvorane i putem sustava Lisinski.hr. No, to nije sve – za sve obožavatelje čiji glas oduševljava godinama, pjevačica će ponovno zapjevati u Lisinskom i 17. veljače 2026. godine, čime je potvrdila neraskidivu vezu sa svojom vjernom publikom.

Atmosfera s koncerta Nine Badrić u Lisinskom

 

Kupnja