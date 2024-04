U javnosti ga poznajemo kao Jacquesa Houdeka, a ovo je njegovo pravo ime

Brojni glazbenici koriste umjetnička imena koja su zvučnija i publika ih lakše pamti. Među domaćim glazbenicima brojni su oni koji su mijenjali svoje ime i prezime, a među njima je i Jacques Houdek. Glazbenik koji nas je predstavljao i na Eurosongu zbog glazbene karijere malo je "modernizirao" svoje pravo ime Željko, a prezime je iz Hudek promijenio u Houdek. - Umjetničko ime Jacques bilo mi je smiješno kad su mi ga predložili. Sa 16-17 nešto sam snimao za van. Tada su bili popularni DJ-evi i producenti koji su plaćali samo da im posudite glas za crtić ili nešto.

Meni je to bio odličan džeparac. Htjeli su me jednom potpisati pa je s tim silnim kvačicama i slovom "lj" to bilo komplicirano. Tada su nastali silni prijedlozi, a među njima našao se i Jacques - izjavio je Houdek jednom prilikom za N1. Jacques Houdek kojeg često zovu i Gospodin Glas, nedavno se vratio s turneje u Kinu koju je ovako najavio na svom Instagramu:

- Na svojoj prvoj kineskoj turneji Gospodin Glas publiku će odvesti na nezaboravno glazbeno putovanje. Od remek-djela starih majstora (Arie Antiche), preko napolitanskih kancona pa sve do legendarnih svjetskih uspješnica, ali i nekih od najljepših hrvatskih pjesama. “Caro mio ben”, “O sole mio”, “My way”, “Samo jednom se ljubi”… neki su od glazbenih bisera set liste za ovu kinesku turneju. Što mislite koja bi se Kinezima mogla najviše svidjeti? Imate li vi neki glazbeni prijedlog za bis? - napisao je Houdek na Instagramu.

Jacquesova kineska turneja započela je 31. ožujka te traje do 7. travnja. Na njegovom rasporedu je bilo šest kineskih gradova: Liuzhou, Yingkou, Xiamen, Shijiazhuang i Peking. - Već tjednima marljivo pripremamo sjajan glazbeni program za našu turneju Kinom. Šest velikih kineskih gradova, s više od 50 milijuna stanovnika, ugostit će nas u svojim vrhunskim koncertnim dvoranama - najavio je krajem ožujka.

