Napetost vlada između Maje i Dore: Sada si otkrila svoje pravo lice

Na farmu je stigla voditeljica Mia Kovačić s kutijom punom kamenčića te objasnila farmerima kako će svatko dobiti po dva kamena koja će morati proslijediti farmeru ili farmerici koje žele nominirati za drugog duelista. Najviše kamenčića skupio je Silvio te tako postao drugi duelist koji će se za ostanak na farmi boriti sa Stjepanom. Od svih komentara farmera koji su mu udijelili svoj kamenčić, kaže Silvio, najviše ga je pogodio komentar Saše koji je rekao da Silvio nije iskren te kako precjenjuje svoje mogućnosti i preuveličava svoj rad. ''On radi neke stvari, ali to nisu stvari koje su kreativne, u kojima moraš upotrijebiti neku svoju kreaciju, već jednostavno zapovjeđeni posao. Recimo, dok je kosio travu, Prince je morao popravljati za njim, Andrija je objašnjavao kako se ne kosi, pa je on prebacio te greške s košnje na Princea, a Prince je dobro pokosio'' objasnio je i kasnije dodao:

''To što sam ja njemu rekao, lupilo mu je na ego, bio je dosta nervozan i agresivan. On je alibi igrač. Uvijek traži neki izgovor za svoje postupke.'' Silvia je Sašin komentar vidno potresao, a kasnije mu je prišao ne bi li razgovarali o tome. ''Ono što je Sale bio rekao za košnju trave i moju kreativnost koju sam tek sada počeo izbacivati, to je djelomično istina. Ja jesam tek sada počeo to pokazivati jer sam napokon došao do zraka između Tome i njega. Tome sada nema pa konačno ja mogu preuzeti inicijativu u svoje ruke i pokazati da nešto mogu napraviti'' otkrio je Silvio i zaključio: ''Saša definitivno osjeća da ja želim nadjačati njega i biti vođa tog radničkog dijela, što zapravo i želim, ali nisam se nikada mogao iskazati!''

No, nije samo burno bilo na relaciji Silvio – Saša. Napetost se mogla rezati nožem kada god bi se Maji i Dori susreo pogled. Dora je svoja oba kamena dala Maji poručivši kako joj je najmanje draga osoba na farmi. Maja se nakon sastanka Dori zahvalila na njezinoj iskrenosti te kazala kako je tek sada otkrila svoje pravo lice. ''Ima prema meni neki impuls lažno dobar, ajmo tako reći. Uporno se trudi da je sve super i prekrasno, a čim se moja leđa okrenu, pojela bi se da može. Veliki je kalkulator. Definitivno je jedna od ljudi koji bi mogli doći daleko u ovom natjecanju, ali da je čovjek, nije čovjek!'' otkrila je Maja što misli o Dori.

Nakon što su se tenzije primirile, duelisti su spakirali svoje stvari i krenuli u duelističke kućice. ''Vraćam se svojoj divnoj kamp kućici, dobro poznatoj. Ovoga puta nema onih vrućina, nema stršljenova. Bit će mi lijepa noć i fino ću se naspavati napokon'' kazao je Silvio koji je ponio knjigu za opuštanje i kako je rekao, mentalni trening, dok je Stjepan energiju crpio iz crtanja, a kao inspiracija poslužila mu je Mia Kovačić. ''Sanjao sam je prije dvije noći. Kada je gledamo za stolom, taj njezin pogled koji je jako prodoran zna me toliko odnijeti da uopće više ne čujem niti o čemu priča i podsjeća me na to more i na sve te valove koje sam ja zadnje dvije i pol godine radio'' kazao je Stjepan crtajući Mijin portret. Tko će uspjeti u dvoboju izboriti svoj ostanak na farmi, ne propustite doznati!