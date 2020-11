Severinih godinu dana bez Aleksandra: Bila je slomljena kada 40 dana nije mogla vidjeti sina

Točno je godinu dana otkako je sutkinja Tea Golub na Općinskom sudu u Zagrebu donijela privremenu mjeru prema kojoj se sin Severine Kojić i Milana Popovića dodjeljuje ocu, a majka ga ima pravo viđati utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati te svaki drugi vikend od subote u 10 do nedjelje u 20 sati.

Ni godinu dana otkako je donesena ova presuda ne nazire se kraj u toj borbi za skrbništvo. Severinina žalba na ovu presudu i privremenu mjeru vodi se pred Županijskim sudom u Splitu, a sutkinja Lucija Lasić tražila je izuzeće iz ovog postupka. Koliko je javnosti poznato, izuzeće je tražila uz objašnjenje da je protiv jedne od stranaka u postupku pokrenula parnični postupak, a stranka s kojom je u parničnom postupku je Severina. Severinin tim odbija razgovarati o tome u kojoj je fazi žalbeni postupak, ali ono što doznajemo od bliskog kruga njezinih suradnika je da pjevačica ništa ne želi prepustiti slučaju, potpuno je usredotočena na taj postupak, ali i na ostale predmete koje protiv nje vodi bivši partner Milan Popović. Riječ je otprilike o 60 raznih prijava koje je beogradski poduzetnik podnio protiv Severine i njezinih suradnika, prijatelja i obitelji i svaka kaznena prijava je odbačena.

U svojim medijskim istupima u hrvatskim, ali i srbijanskim medijima Milan Popović je nakon presude isticao kako je svaki dogovor roditelja iznad suda i da će Aleksandar moći k mami kad god poželi. Severina nije nikada javno komentirala je li Popović zbilja bio spreman na dogovore u proteklih godinu dana i jedva smo od Severininih prijatelja dobili informaciju da je Popović sina majci prepuštao izvan termina samo u slučajevima kad bi bio poslovno spriječen, bez obzira na želje djeteta. Najgore razdoblje za Severinu u ovoj borbi za skrbništvo dogodio se na početku pandemije koronavirusa kada je Popović sina odveo u Beograd i, kako je Severina tvrdila, sam proglasio samoizolaciju, najprije u trajanju od 14, a potom 28 dana. Cijelo to vrijeme zabranjivao je da se Severina viđa s djetetom.

Naime, Severina je cijelo to vrijeme bila u Beogradu nadajući se kako će joj Milan dopustiti da se vidi sa sinom, ali to se u tih 40 dana dogodilo samo jednom i to na 15 minuta kada se pjevačica sa sinom susrela na aerodromu prije njegova povratka u Zagreb. Osobe koje su joj bliske kažu da nikada nije izgledala tužnije nego tada, a tih ju je 40 dana bez viđanja sina psihički u potpunosti slomilo jer otkako je rodila Aleksandra nikada nije toliko vremena prošlo, a da ga nije zagrlila i poljubila. Ono što ju je dodatno slomilo bila je činjenica da joj Milan nije dopustio da se sa sinom vrati u Zagreb i provede s njim 14 dana samoizolacije (koliko je tada bilo propisano za državljane koji se vraćaju iz Srbije), već je još 14 dana onemogućio kontakt između majke i dječaka. Aleksandar je u veljači napunio osam godina, a prije toga nikada nije živio s ocem niti su otac i majka ikad živjeli zajedno, često se može čuti iz Severininog kruga. Svaki termin koji joj je sud odredio za druženje sa sinom Severina pokušava maksimalno iskoristiti i s Aleksandrom boraviti u prirodi pa tako idu na izlete u šumu u želji da dječak što više bude na svježem zraku, a što manje uz kompjuter i igrice.

Zato su većinu ljeta proveli istražujući Dalmaciju i otoke, a dio vremena su proveli u Istri kod Severinine prijateljice Ive Radić. Sin i borba za skrbništvo jedini su joj prioritet i zato Severina u javnosti ne komentira i ne govori o svojim trenutačnim odnosima sa suprugom Igorom Kojićem jer se već dulje šuška da im je brak u krizi. Postupak i sve vezano uz njega Severina su glavna preokupacija, a kojom bi se brzinom on mogao riješiti, raspitali smo se u sudskim krugovima. Stručnjaci kažu da su u obiteljskim predmetima postupci hitni i u pravilu se o privremenim mjerama mora odlučiti u roku 30 dana od dostave žalbe – već je jednom bila donesena privremena mjera o 7 – 7 pa je ukinuta u manje od dva mjeseca. Severina često upozorava na tromost sustava i pita se postoji li neki treći razlog zbog kojega ni godinu dana od presude na Općinskom županijskom sudu u Zagrebu nije donesena pravomoćna presuda. Odlučila je govoriti u ime svih majki koje se nalaze u istoj situaciji kao ona.