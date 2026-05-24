Vrući nastup u 'Tvoje lice zvuči poznato'! Domaća glumica izvijala se na pozornici kao Shakira

Polufinalna emisija jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je napetost do samog kraja, a nakon osam potpuno različitih transformacija, vidjeli smo rasplet koji je odredio četvero finalista. Prema ukupnom zbroju bodova iz svih emisija, svoje mjesto u finalu osigurali su Sven Pocrnić, Iva Ajduković, Lovro Juraga i David Amaro koji će se u velikoj završnici za samo tjedan dana natjecati za pobjedu, dok će Laura Sučec, David Balint, Dora Trogrlić i Nora Ćurković u finalnoj epizodi izvesti revijalne duete.

Pobjedu je četvrti put u sezoni slavio Sven Pocrnić koji je kao Domenico Modugno preuzeo pozornicu izvedbom svjetski poznatog hita ‘Volare’. „Onaj osjećaj kad staneš na pozornicu i odradiš taj nastup… imaš osjećaj kao da si se probudio pet minuta kasnije i oko tebe je neka alternativna stvarnost. Dođeš, staneš, otpjevaš, ali kao da si u nekom drugom svijetu i drugoj dimenziji. Toliko je bilo lijepo i dirljivo. Stvarno se nadam da je to publika pred malim ekranima osjetila jer je to na kraju krajeva i smisao ovog showa – prenijeti ljubav, pozitivu, vjeru i zabavu. Malo mi je nestvarno da sam na ovakav način došao do finala, u kojem ću nastojati pokazati ono najbolje od sebe, ali najvažnije je da kroz finale prođemo u vedrom duhu, punom pozitive i da svi zajedno uživamo“, iskreno je poručio Sven nakon pobjede, a svoju nagradu donirao je udruzi „Ljubav na djelu“ za djecu oboljelu od kroničnih i malignih bolesti iz Zagreba.

Nakon njegove izvedbe, žiri nije skrivao oduševljenje i nagradio ga je gromoglasnim pljeskom, a Enis Bešlagić mu je poručio: „Dragi Svene, zabio si sve golove što si mogao zabiti na utakmici, bolje nisi mogao. Ja sam imao osjećaj da sam u finalu svih finala i festivala održanih ikad, igdje na svijetu.“ Pohvalama se pridružio i Mario Roth: „Ja ne mogu dočekati, Svene, da ti pogledaš ovaj svoj nastup i da shvatiš koliko si savršen bio večeras. Ovo večeras je bila kombinacija svega – i lirike i drame, gdje si ti svojim gestama, svojim tijelom i svojim glasom, koji prati emociju stihova ove pjesme, apsolutno dočarao gospodina Domenica na ovoj pozornici“, dok je Martina Stjepanović Meter dodala: „Svene, zbilja zaslužuješ svaku pohvalu. Ti si toliko talentiran, glumački točan i sad sam tek shvatila zašto si ti zaista kameleon ovog showa, jer uz svaku izvedbu daješ apsolutno zadnji atom sebe u svakom pogledu i to se zbilja osjeti kroz tvoju energiju i emociju. To je nešto što dotakne i dušu i dirne srce i nekako ispuni pozitivnom energijom i to je stvarno poseban dar koji ti imaš. Hvala ti na tome.“ Za kraj, Goran Navojec zaključio je: „Pjesma govori o snu čovjeka koji se oboji u plavo i on leti slobodan te se osjeća slobodno. Ova pjesma je osvojila Grammyja i ja ću ti, zdravo bjelovarski, reći – ti si ga dočarao. To si bio ti zajedno s njim u emisiji ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Bravo!“

Polufinalno izdanje showa otvorio je Lovro Juraga transformacijom u Brucea Springsteena i izvedbom pjesme ‘Born in the USA’, a već na samom početku podigao je publiku na noge i postavio visoku ljestvicu za ostatak večeri. „Lovro, veliki aplauz imaš od srca. Otvorio si ovu emisiju kako i treba, punim kapacitetom svoga glasa“, poručio mu je Enis nakon nastupa, dok je Laura Sučec zablistala u ulozi grupe ABBA uz hit ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ i odmah na početku ostavila snažan dojam. „Ja mislim da je ovo bilo toliko dobro, stvarno sam ostala paf već na samom početku, s tim tvojim ulaskom u pjesmu. Ti si inače izvana frajerica, ali ono što se meni kod tebe sviđa je ta unutarnja snaga, mekoća i toplina. Vidim da si jedna predivna osoba i žena i to mi je najljepši dio kad to izađe iz tebe na sceni. Mislim da trebaš biti ponosna“, rekla joj je Martina.

Nakon Lepe Brene, David Amaro ušao je u cipele Dine Merlina i donio snažnu interpretaciju pjesme ‘Kad si rekla da me voliš’. „Ono što si ti večeras nama dao, Davide, upravo je ono što nam daje i Dino Merlin kroz svoje pjesme – taj spoj popa, rocka i sevdaha. Dino ima tu specifičnu, blago nazalnu boju glasa koja ga čini prepoznatljivim i posebnim, i zato je toliko velik. Usudit ću se reći da si mi, prema mom skromnom sudu, uz Freddieja Mercuryja bio najbolji do sada“, poručio mu je Mario.

Iva Ajduković na pozornicu je donijela energiju legendarne grupe AC/DC uz hit ‘Highway to Hell’ i potpuno zapalila atmosferu u studiju. „Nakon ovoga što si izvela, vidim da će ovo biti teška noć za žiri. Rijetko kukam zbog toga, ali Iva, draga, danas si stvarno bila senzacionalna i uspjela si nam približiti svima omiljeni AC/DC. Bravo“, rekao je Goran.

Svoju razigranu stranu ponovno je pokazao David Balint transformacijom u Maju Šuput i izvedbom pjesme ‘Nisam ja za male stvari’, donijevši dozu humora, šarma i zarazne energije. „Davide, ti si stvarno dobri duh ove sezone. Svaki put s tom svojom energijom staneš na pozornicu, pozitivno to izneseš i igraš se, a nama doneseš radost. Taj osmijeh koji imaš – stvarno želim da takav i ostaneš, da uživaš u životu. Zbilja si divan, hvala ti na svemu“, poručio mu je Enis.

Dora Trogrlić utjelovila je vatrenu Shakiru i uz ‘She Wolf’ donijela eksploziju plesa, energije i scenske samouvjerenosti. „Bilo je prpošno do krajnjih granica, fantastična si bila. Da je Shakira biti lako, Shakira bi bio svatko – pogodila si sve što se pogoditi trebalo“, rekao joj je Goran.

Emisiju je zatvorila Nora Ćurković koja je kao Željko Bebek donijela emotivnu izvedbu kultne pjesme ‘Selma’. „Nora, hvala ti na ovom vremeplovu koji si nam pružila, na toj magiji koju si donijela i učinila ovu večer posebnom. Zatvorila si jednu genijalnu emisiju. Da nije vas, ne bi bilo ni ovakvih divnih komentara – hvala tebi i svima od srca“, zaključio je Enis.

Samo tjedan dana dijeli nas od velike završnice jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, u kojoj će jedan od četvero finalista ponijeti titulu pobjednika! Tko će osvojiti simpatije publike i žirija i okruniti ovu spektakularnu sezonu? Ne propustite veliko finale iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!