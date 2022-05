Nikolina Ristović uoči preseljenja u Zagreb: 'Mama bi previše partijala u Beogradu pa bi loše podnosila školu'

Voditeljica Nikolina Ristović (46) uskoro će sa suprugom Vidojem i kćerkicom Unom Sofijom preseliti iz Beograda u Zagreb, a za story.hr je govorila o detaljima selidbe.

- Adaptacija dugo traje, toliko da sam već u nevjerici kako ću živjeti kada završe radovi. Kao da će netko istrgnuti centralni sadržaj iz mog života. Uglavnom, ono što drugi mrze, ja obožavam. Ima li išta ljepše nego stajati na gradilištu dok se stvara nešto novo i prekrasno? Postavila sam si i dodatne zadatke tako da s Mijom Kovačić, školskom kolegicom, radim neke adaptacije te rješenja poslovnih i privatnih prostora. Moram reći da uživamo u tome. Uglavnom, svojoj sam kući pristupila dosta štreberski i ziheraški u fazi priprema. Kreativnosti ne nedostaje, imam sjajnu ekipu oko sebe i od početne ideje da samo malo osvježim ionako dobar prostor koji je potpuno logično i zdravo projektiran, dogodilo se da se dosta toga mijenja.Uglavnom, ide se na koncept pametne kuće koja će sama proizvoditi potrebnu energiju i razmišljati umjesto mene. Divno, zar ne? Već ima toliko karaktera da joj moram dati neko ime - kazala je i dodala kako je preseljenje u Zagreb dobra odluka zbog školovanja njene kćeri.

- Mama bi previše partijala u Beogradu pa bi loše podnosila školu. Istina je da je Zagreb, koliko god volim Beograd, a zaista ga volim, mirnija, manja i jednostavnija sredina za odgoj djeteta i praćenje njegovih izvanškolskih aktivnosti. Beograd je uvijek i moj i Unin grad, tamo imamo baku i djeda koje volimo i seku koju obožavamo - rekla je Nikolina i progovorila o tome ljute li je komentari na društvenim mrežama o tome da je navodno išla kod plastičnog kirurga.

- Ma ne, ljuti me licemjerni toksični pozitivizam u kojem živimo. Nisam gonič fabricirane instagramske popularnosti i samim time ne moram se nikome opravdavati. Moj je profil isključivo moja ‘prćija’, promatra li me netko i komentira na ovaj ili onaj način, nije me briga. Često čujemo izreku da se o ukusima ne raspravlja, ali tu ne dižem glas protiv rasprave nego protiv onoga što se zapravo smatra mjerilom ukusa u eventualnoj argumentaciji. Stvorena je jako opasna klima u kojoj svako javno iznošenje mišljenja, a svako je javno jer živimo u eri neograničenih sloboda na internetu, služi isključivo jačanju networkinga. Nema nikakve standardizacije, dobro i loše postoje samo ako su univerzalno proglašeni takvima, no ako izrazite neslaganje s univerzalnim, proglase vas bijednim povrijeđenim mrziteljem. Odlutala sam s teme. Samo ću reći: činjenica da ližete oltare ne znači da ste dobar čovjek, niti lice bez bora mrštilica znači da ste jednom godišnje na operacijskom stolu. A i ne kažem da je to loše.

Puno je gore biti zao nego operiran. Ako ikada osjetim potrebu za tim, učinit ću što me veseli, kao i gomila onih koji me, kako kažete, kritiziraju, a redovito to i sami čine. Vjerujte zakonu velikih brojeva, ovoliko ordinacija estetske kirurgije i medicine ne posluje od nekoliko desetaka prozvanih, nego od svih onih koji ih prozivaju. Da se vratimo na početak priče, živcira me licemjerje. Točka - rekla je Ristović.

