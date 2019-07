Nije izdržala! Maja Šuput se napokon oglasila o trudnoći

Pjevačica Maja Šuput objavila je fotku na Instagramu koja je pokrenula lavinu glasina.

Naime, zbog činjenice da Nenad drži ruke na Majinom trbuhu, mnogi su pomislili da je trudna.

Foto: Instagram

Ipak, Maja je na glasine odgovorila nekoliko sati kasnije te uz fotografiju s večere napisala: "Nismo trudni samo se volimo grliti".

Foto: Instagram

Podsjetimo, Šuput je sa zaručnikom Nenadom Tatarinovom izmijenila bračne zavjete na imanju na kojem su svoje vjenčanje slavili i Franka Batelić i Vedran Ćorluka. Iako je govorila kako će se udati negdje daleko od svih u inozemstvu, Maja je ipak promijenila mišljenje i priredila svojim uzvanicima pravu feštu.

Inače, Maji je kuma na vjenčanju bila Lana Gadža Čermak, a među gostima su bili Majin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.

Mladenku je do oltara dopratila mama Danica, a za Majinu vjenčanicu zaslužan je njen dugogodišnji stilist Marko Grubnić koji je na društvenim mrežama priznao kako mu je Maja izmamila suze kad ga je zamolila da joj upravo on dizajnira vjenčanicu za najvažniji dan. Maja mu je rekla kako joj je on napravio sve najvažnije haljine u životu I želi njena vjenčanica bude omaž njihovom prijateljstvu i suradnji.

