Unatoč pozamašnim ciframa! Na svadbama ne pristaju pjevati narodnjake, a odbijaju i golotinju

Ljeto je već tradicionalno doba godine kada brojni parovi odluče svoju ljubav okruniti brakom. Sezona svadbi u punom je jeku, a jedna je od neizostavnih stavki kada je riječ o organizaciji vjenčanja svakako glazba. Za neke je upravo odabir izvođača presudna stvar jer se dosada na svadbi ne trpi.

Upravo zbog toga mnogi se odlučuju na već provjerena imena pa ovisno o budžetu sve češće pozivaju i renomirane domaće i regionalne glazbenike. Njihova potražnja na slavljima sve je veća pa su se i njihovi honorari u posljednjih nekoliko godina znatno povećali. S porastom cijena koje sada dosežu i do desetak tisuća eura povećali su se i zahtjevi mladenaca koji za glazbene zvijezde nerijetko imaju i zahtjeve na koje oni nikako ne pristaju.

Ništa od turbofolka

Popularni Jole još je jedan od onih s kojima je zabava zajamčena budući da je poznato da pjevač iz Zagvozda zna pjevati i po osam sati. – Gdje god da dođem, trudim se napraviti dobru zabavu. Imam zaista širok repertoar stoga gotovo da ne postoji osoba kojoj ne mogu udovoljiti – kaže nam Jole. Na slavljima preferira zabavnjake, dok turbofolk hitove od ovog zabavljača nećete čuti. – Pjevam sve osim jazza i turbofolka – napominje Jole, koji slovi kao najveći zabavljač na domaćoj sceni. Za nastupe, kako doznajemo, uzima do 8000 eura. Lake note ne mogu se naći ni na repertoaru Pamele Ramljak, koja sa svojim bendom Andersoni te pjevačem Maxom Hozićem nerijetko nastupa na svim vrstama slavlja, uključujući ona svadbena na kojima se pjeva gotovo sve, od popa, rocka, zabavnih slavonskih i dalmatinskih skladbi.

– Ljudi koji nas zovu uglavnom znaju što od nas mogu očekivati. Jednom mi se dogodilo da je mladenka tražila da pjevam narodnjake, ali rekla sam joj da, ako joj je to toliko bitno, nađe drugog izvođača – govori nam Pamela. Status kraljice svadbe već godinama nosi Maja Šuput, koja predvodi listu najskupljih pjevačica s obzirom na to da njezin cjelovečernji nastup s bendom stoji oko 8000 eura. Sa zahtjevima koje ne može ispuniti Maja se do sada nije susrela.

– Mladenci znaju zašto su upravo nju odabrali i u načelu nemaju posebne prohtjeve. Nastupa na ekskluzivnim vjenčanjima, kako i sama ima običaj reći, to su sve tulumi s pet zvjezdica pa tako nema ni neočekivanih zahtjeva – govori nam njezina menadžerica Katarina Kolar.

Do 2000 eura po svadbi uzimaju i sve traženiji slavonski tamburaši Garavi koji, osim na svadbama, atmosferu znaju do usijanja dovesti i na društvenim mrežama, gdje nerijetko uveseljavaju svoje pratitelje simpatičnim videosnimkama. Na jednom od posljednjih frontmen Garavih prerušio se u Maju Šuput i zapjevao njezinu poznatu ‘Svatovsku’, a video je odmah postao hit na Internetu. Iako su na zezanciju uvijek spremni postoje i neke stvari koje kada su gaže u pitanju kod Garavih ne dolaze u obzir. – Jednom su od nas tražili da sviramo na krovu, ali to smo odbili iz sigurnosnih razloga – kaže nam Alen Jakubović iz Garavih. – Bilo je i zahtjeva, i to mlade, da skinemo košulje i sviramo samo u hlačama, ali to nismo prihvatili, prije svega iz poštovanja prema mladoženji – dodaju Garavi, koji gotovo da nemaju slobodnih vikenda. Razlog tome je što nekima sviraju i po dva puta! – Imali smo jedan par koji se rastao, ali su nas ponovno pozvali i mlada i mladoženja da im sviramo na novim vjenčanjima – otkrivaju tamburaši.

Crkveni obredi

Svoj budžet nastupima na obredima vjenčanja, kod matičara ili u crkvi, nerijetko podebljavaju pop-zvijezde, a među njima su Jacques Houdek, Nina Badrić, Josipa Lisac i Marko Škugor. Za nastup na crkvenom obredu iznimno je tražena skupina Emanuel, koja je prepoznatljivost stekla zahvaljujući modernoj duhovnoj glazbi koju izvodi.

Dobitnici Porina za najbolji album popularne duhovne glazbe za nastup na vjenčanju traže 200 eura, u što je uključeno do pet pjesama na obredu. No, svi budući mladenci koji bi željeli da ih u bračne vode isprati upravo emanuelovci moraju poštovati dva osnovna zahtjeva: ”Unaprijed odbijamo bilo kakve ponude za izvedbe pri sklapanju civilnih brakova, uz dužno poštovanje i bez osude bilo koga. Stava smo da ne želimo glazbom nikoga ispratiti u grijeh, što takav oblik braka za vjernike predstavlja”, poručuju članovi Emanuela, koji se striktno drže svog repertoara pri obredima. Hitove Olivera, Bosutskih bećara i ostalih u njihovoj izvedbi u crkvi nećete čuti koliko god voljeli klapske klasike, Oliverove bezvremenske pjesme ili neke moderne romantične hitove

– Isto tako, unaprijed odbijamo izvoditi takav program na vjenčanjima u crkvi, u i oko obreda ili u sklopu mise – naglašavaju članovi benda koji unatoč jasno postavljenim zahtjevima problema s nedostatkom gaža nikada nisu, a čini se, i neće imati. •

