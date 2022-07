HRVATSKA JE HIT

Hrvatski otočić je nova hit destinacija bogatih i slavnih: Evo zašto tu dolaze Beyonce, P. Diddy, Chris Rock i mnogi drugi

– To su mjesta u kojima vrijedi "manje je više" i očito ljudi to prepoznaju. Tko god se iskrca kod nas kaže: 'Oh my god, what is this?' – govore naši sugovornici iz Vrnik Arts Cluba. Riječ je zapravo o staroj školi koja je niz godina bila zapuštena, a potom je preuređena u mjesto koje objedinjuje muzej, dva apartmana, umjetničku galeriju koja promovira djela mladih umjetnika i konobu s tradicionalnim jelima koja ima 40-ak sjedećih mjesta i na čijem je čelu chef Tomislav Marković.