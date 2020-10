Nevjerojatan uspjeh mlade Hrvatice! Nije ju zaustavila ni rigorozna selekcija kandidata

Mladi Hrvati posljednjih godina sve više studiraju na najprestižnijim sveučilištima u svijetu, no ono što je napravila Ema Haznadar dosad nije pošlo za rukom nikome iz Hrvatske. Kći poznatog novinara i ratnog reportera Nedžada Haznadara i modne stilistice Ivane Karapanđe upisala je prestižnu glumačku akademiju Conservatoire national supérieur d’art dramatique u Parizu. Riječ je o najstarijoj glumačkoj akademiji u Europi, osnovanoj još 1795. godine kao Conservatoire de Paris.

Ova se akademija 1946. godine podijelila na škole za dramu, za glazbu i ples, a završili su je najpoznatiji francuski glumci kao što su Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Carole Bouquet, Sebastian Roché, Jean-Paul Belmondo i Olivier Martinez. Ema zbog strogih pravila ove škole ne smije davati izjave, no o važnosti ove akademije izjavu nam je dao Krešimir Dolenčić, koji je osim na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu predavao i na Rice Universityju u Houstonu i Trinity College of Music u Londonu.

Male kvote

– To je sigurno jedan od najvećih uspjeha koje je napravio netko od mladih ljudi koji upisuju fakultete u inozemstvu. To je škola koju je osnovao Luj XIV. i smatra se jednom od najtežih i najrigoroznijih glumačkih akademija. Oni svake godine primaju samo 15 muških i 15 ženskih kandidata, a ove se godine samo u ženskoj konkurenciji javilo više od 1600 žena. Ema je najprije prošla među njih 60 pa među 30 i na kaju je primljena – kazao nam je Dolenčić, koji Emu poznaje cijeli život.

– To vam je kao da netko dođe iz Francuske i bude primljen na zagrebačku Akademiju, a da je na hrvatskom recitirao “Balade Petrice Kerempuha”. Ona je to napravila samo svojim talentom i radom. Komisija tamo ima 20 ljudi i rijetko primi nekoga tko dolazi izvan francuskog govornog područja. To je velika stvar i za naše glumište, ja ne znam hoće li se vratiti u Hrvatsku, ali zaslužila je svaku pohvalu. Sve studente koji upišu CNSAD čeka posao u njihovu nacionalnom teatru, čak dobiju i stipendiju da mogu napraviti sve što se traži od njih – objasnio nam je Dolenčić. Uspjeh je veći kada se zna da je Ema francuski počela učiti tek u srednjoj školi, a u Pariz je stigla prije tri godine i najprije je studirala na Filozofskom fakultetu.

Zahtjevan jezik

– Francuzi njeguju posebnu vrstu kazališnog jezika. To mora toliko biti precizno i daleko je teže od engleskog. Postoje neki naši ljudi koji su završili akademije u Engleskoj, no kada završite takvu školu, pretendirate na Ameriku, Kanadu, Englesku i druge zemlje u kojima se govori engleski. To je golemo područje pa im treba svakojakih glumaca. Ovdje se pokriva frankofonska kultura i tu su vrlo rigorozni. Velika je stvar da su primili jednu djevojku iz Hrvatske, a meni je čast da mogu o tome govoriti – zaključio je Dolenčić.