Nevjerojatan razvoj situacije! Evo što je Ben Affleck napravio Jennifer Lopez nakon razvoda, ovo nitko nije očekivao

Glumac Ben Affleck je navodno svojoj bivšoj supruzi, pjevačici i glumici Jennifer Lopez besplatno prepustio svoj cijeli udio u njihovoj vili vrijednoj 60 milijuna dolara. Bivši par izmijenio je sporazum o podjeli imovine, koji prema pisanju TMZ-a sada navodi „prijenos imovine među supružnicima“. Iako dokument ne precizira točnu prirodu prijenosa, izvori bliski situaciji potvrdili su u petak da je Affleck predao svoj udio u nekretnini bez ikakve naknade.

Affleck i Lopez kupili su golemo imanje u Beverly Hillsu za 60,85 milijuna dolara u lipnju 2023. godine, dok su još bili u braku. Vila od 3500 četvornih metara, koja uključuje nevjerojatnih 12 spavaćih soba, 24 kupaonice i košarkaško igralište, trebala je biti njihovo savršeno ljubavno gnijezdo. TMZ je tada izvijestio da su glumac i pop zvijezda, koji su se vjenčali u srpnju 2022., nekretninu platili gotovinom. No, već sljedećeg lipnja stavili su zajednički dom na prodaju usred glasina o razvodu.

Unatoč izvješćima da vilu prodaju jer je Lopez smatrala da je „prevelika za nju“, a Afflecku se „nikada nije sviđala“, pjevačica je podnijela zahtjev za razvod dva mjeseca kasnije. Istog ljeta Affleck je kupio vilu u Pacific Palisadesu za 20,5 milijuna dolara kako bi bio bliže svojoj djeci; Violet (20), Seraphini (17) i Samuelu (13), koju ima s bivšom suprugom Jennifer Garner. Affleck i Lopez finalizirali su razvod u siječnju 2025. godine, a sudbina kuće ostala je neizvjesna jer je i dalje bila na tržištu. Lopez je sljedećeg ožujka kupila dom u Los Angelesu za 18 milijuna dolara za sebe i svoje 18-godišnje blizance, Maxa i Emme, iz braka s Marcom Anthonyjem. Prošlog ljeta par je iznenađujuće povukao vilu s tržišta, što je opisano kao „poslovna odluka“. „Iako su se nadali prodaji, oklijevali su prihvatiti veliki gubitak“, rekao je tada izvor za People.

„Snizili su cijenu kako bi privukli interes, a kada se to nije dogodilo, savjetovano im je da povuku nekretninu iz prodaje. Bila je to zajednička poslovna odluka.“ Stručnjak za nekretnine dodao je kako je tržište trenutno nepovoljno za prodavače, posebno u tom cjenovnom rangu. No, s ovim novim razvojem događaja, čini se da je budućnost mega-vile u potpunosti u rukama Jennifer Lopez, koja je nedavno izjavila da se osjeća „slobodno“ dvije godine nakon razvoda. „U svojoj sam sretnoj eri“, rekla je u isječku za „Good Morning America“. „Mislim da se prvi put u životu osjećam slobodno, svoja sam i to je jako dobar osjećaj.“