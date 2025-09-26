Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI KANDIDAT

Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' skrivao se u gepeku, pa se zaljubio u prijateljicu, a sada je otkrio sretnu vijest

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 19:31

Objavu o zarukama objavio je na svojem Facebook profilu sredinom rujna, što je izazvalo lavinu čestitki. U nizu brojnih komentara istaknula se i poruka Bahre Zahirović, jedne od najprepoznatljivijih kandidata showa, koja mu je poželila: ''Sretno vam bilo.''

Emisija ''Ljubav je na selu'', godinama uspješno prikazuje fascinantne ljudske sudbine i omogućava povezivanje usamljenih osoba širom Hrvatske. Međutim, za Nevena Landeka, sudionika 13. sezone, istinska ljubavna priča započela je kada su se kamere ugasile. Ovaj poljoprivrednik, koji u to vrijeme nije uspio pronaći životnu partnericu tijekom snimanja, danas radosno govori o tome kako mu je život uzvatio – zaruke s partnericom Ksenijom. Unatoč tome što su se razišli u veljači, izgleda da su spoznali kako su suđeni jedno drugome.

Foto: Facebook

Objavu o zarukama objavio je na svojem Facebook profilu sredinom rujna, što je izazvalo lavinu čestitki. U nizu brojnih komentara istaknula se i poruka Bahre Zahirović, jedne od najprepoznatljivijih kandidata showa, koja mu je poželila: ''Sretno vam bilo.''

Početkom ove godine Neven je za RTL.hr iskreno progovorio o svojoj ljubavnoj situaciji: "Kćer i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje'', rekao je tada za spomenuti medij.

Neven Landek bio je jedan od farmera u 13. sezoni RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', a svojim je izjavama i postupcima zabavljao mnogobrojne gledatelje. Za njegovo srce u emisiji borile su se Marijana Vukelić, Samanta Knežević i Vjerana Čučić, a iako je na romantično putovanje otputovao sa Samantom njihova ljubavna priča nakon završetka snimanja nije potrajala.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

Nedugo nakon završetka snimanja Neven je započeo vezu sa svojom partnericom Katarinom, a dobili su i kćer kojoj su nadjenuli ime Mia. Katarina i Neven upoznali su se u vlaku, a dugo su bili samo prijatelji. Gledatelji su je zamijetili u jednoj od epizoda kada je Nevenu pomagala urediti kuću za dolazak kandidatkinja ne sluteći tada još da će u njegovu kuću umjesto njih useliti ona. Ta veza isto nije potrajala.

Iz showa se svi još uvijek sjećaju njegove anegdote s uhođenjem tadašnje djevojke koju je 'na djelu' ulovio tako da se legao u gepek zbog čega je i dobio nadimak 'gepek majstor'.  

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Ključne riječi
TV televizija RTL neven landek showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Zagreb: Voditeljica Ana Stunić
Video sadržaj
2
BIVŠA VODITELJICA

Sjećate se nje? Vodila je Red Carpet i IN magazin, a danas se pojavila u HRT-ovoj 'Potjeri'

Zanimljivo je da joj je ovo, kako je rekla, prvi put da je na Hrvatskoj televiziji. Lovkinja Morana kasnije je pohvalila i Anu kao voditeljicu prvog zagrebačkog pub kviza u Booksi, još prije 15 godina. Ana je u prvoj minuti imala 4 točna odgovora, osvojila je 2000 eura, no Morana ju je stigla na zadnjem pitanju na ploči na kojem nije znala prepoznati likove iz Hemingwayevog romana "Kome zvono zvoni"

William Shatner
Video sadržaj
POPULARNI KIRK

Legendarni glumac hitno hospitaliziran, sam je zvao pomoć usred noći

Prve informacije koje je prenio portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske glumcu, govorile su da se Shatner osjeća "dobro" i da se "udobno odmara" u bolničkoj ustanovi. Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se oglasio njegov agent, Harry Gold, koji je potvrdio da je glumac imao problema sa šećerom, ali je naglasio da je u bolnici bio samo na pregledu te da se već vratio kući.

Učitaj još