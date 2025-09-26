Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' skrivao se u gepeku, pa se zaljubio u prijateljicu, a sada je otkrio sretnu vijest

Emisija ''Ljubav je na selu'', godinama uspješno prikazuje fascinantne ljudske sudbine i omogućava povezivanje usamljenih osoba širom Hrvatske. Međutim, za Nevena Landeka, sudionika 13. sezone, istinska ljubavna priča započela je kada su se kamere ugasile. Ovaj poljoprivrednik, koji u to vrijeme nije uspio pronaći životnu partnericu tijekom snimanja, danas radosno govori o tome kako mu je život uzvatio – zaruke s partnericom Ksenijom. Unatoč tome što su se razišli u veljači, izgleda da su spoznali kako su suđeni jedno drugome.

Objavu o zarukama objavio je na svojem Facebook profilu sredinom rujna, što je izazvalo lavinu čestitki. U nizu brojnih komentara istaknula se i poruka Bahre Zahirović, jedne od najprepoznatljivijih kandidata showa, koja mu je poželila: ''Sretno vam bilo.''

Početkom ove godine Neven je za RTL.hr iskreno progovorio o svojoj ljubavnoj situaciji: "Kćer i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje'', rekao je tada za spomenuti medij.

Neven Landek bio je jedan od farmera u 13. sezoni RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', a svojim je izjavama i postupcima zabavljao mnogobrojne gledatelje. Za njegovo srce u emisiji borile su se Marijana Vukelić, Samanta Knežević i Vjerana Čučić, a iako je na romantično putovanje otputovao sa Samantom njihova ljubavna priča nakon završetka snimanja nije potrajala.

Nedugo nakon završetka snimanja Neven je započeo vezu sa svojom partnericom Katarinom, a dobili su i kćer kojoj su nadjenuli ime Mia. Katarina i Neven upoznali su se u vlaku, a dugo su bili samo prijatelji. Gledatelji su je zamijetili u jednoj od epizoda kada je Nevenu pomagala urediti kuću za dolazak kandidatkinja ne sluteći tada još da će u njegovu kuću umjesto njih useliti ona. Ta veza isto nije potrajala.

Iz showa se svi još uvijek sjećaju njegove anegdote s uhođenjem tadašnje djevojke koju je 'na djelu' ulovio tako da se legao u gepek zbog čega je i dobio nadimak 'gepek majstor'.