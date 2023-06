Neukusna meka pornografija glavna je tema kritičara na društvenim mrežama

Serija "Idol" koja se prikazuje na HBO-u jedna je od glavnih tema na društvenim mrežama već nekoliko mjeseci. Čak i prije no što su uspjeli gledati prvu epizodu, gledatelji su skupljali informacije o seriji iz medija - jer među kreatorima navedeni su redatelj Sam Levinson, koji je zaslužan za megahit "Euforiju", i glazbenik Abel Tesfaye poznatiji kao The Weeknd, čije pjesme gotovo svakodnevno puštaju na svim radijskim postajama i jedan je od najslušanijih mladih glazbenika.

Glazbena industrija

Glavna glumica u seriji je kći Johnnyja Deppa, manekenka Lily Rose, a jedna od glumica je i Jennie Kim, Južnokorejka, članica sastava Blackpink čije pjesme na YouTubeu imaju milijarde pregleda i jedna su od najpopularnijih glazbenih skupina trenutačno na svjetskoj sceni.

Sve to mnogima je bilo dovoljno da budu potpuno uzbuđeni zbog "Idola" uvjereni da će biti genijalan komentar na glazbenu industriju općenito, ali i zanimljiv uradak čiju će svaku novu epizodu danima željno iščekivati. HBO je to u posljednjih nekoliko godina uspio sa "Zmajevom kućom", "Euforijom", "Nasljeđem", a "The Last Of Us" svakako je jedina serija koja je uspjela vjerno prenijeti sadržaj videoigre na televiziju, pa zašto "Idol" ne bi bio nova uspješnica?

Nakon što je prikazano već nekoliko epizoda, čini se da za to postoji puno razloga. Jedan od prvih je taj što su o ženskom iskustvu u industriji pisala dvojica muškaraca. Njihova je ideja da lik koji glumi Lily Rose prolazi kroz razne stupnjeve zlostavljanja, a mnogi gledatelji smatraju da je to doista problematično. Naime, nakon što su Sam i Abel preuzeli tu seriju, za koju je već bilo napisano 80 posto scenarija, odlučili su odbaciti sve što je napravila njihova prethodnica Amy Seimetz ("The Girlfriend Experience" i "She Dies Tomorrow") i napraviti potpuno novu seriju u kojoj su jako pojačali golotinju i seksualne scene. The Weeknd nije poznat po tome da u svojim pjesmama pozitivno govori o ženama, većina onih najpoznatijih je o tome kako mu je neka djevojka (najvjerojatnije bivša, manekenka Bella Hadid) slomila srce, dok fanovi kažu da se kvaliteta "Euforije" srozala s drugom sezonom i da se boje što će biti u trećoj, jer je Sam ostao kao jedini kreator serije, te je jedina koja mu može proturječiti o sudbini likova, glumica i producentica Zendaya.

Naravno, to bi sve ostalo u komentarima na društvenim mrežama da je serija gledljiva. Ali doista nije. "Idol" je na IMDb-u ocijenjen s 5.1, a ne stoji dobro ni na Rotten Tomatoesima gdje je ocijenjen kao 28% truo. Seriji, pišu kritičari, nije pomogao ni stil ni zvučna imena. No što su zapravo gledatelji vidjeli da im se baš toliko nije svidjelo?

U prvoj epizodi problematična je, tvrde neki, scena u kojoj se glavna junakinja guši i samozadovoljava se, a svojoj prijateljici objašnjava kako joj se sviđa da lik koji glumi Tesfaye ima vibru silovatelja. Ne bismo htjeli da se netko osjeti posramljeno zbog svojeg fetiša, jer neke žene imaju takve fantazije, ali u ovoj epizodi se čini da je njezina reakcija upravo ono što misli soba puna muškaraca. Puno više od toga se u epizodi i ne događa. Seksualna scena u drugoj epizodi je još gora i bliža mekoj pornografiji, koju su mnogi komentirali kao najmanje seksi scenu dosad, zbog koje su se neki komentatori na društvenim mrežama zapitali je li itko tko je radio na ovome uopće vodio ljubav.

Žensko iskustvo

Ni popratni intervjui s glumcima nisu pomogli tome da serija dobije bar malo ljudskog faktora. Depp je u jednom kazala kako je izbjegavala Weeknda jer je odabrao glumiti metodski (stil kojim su se proslavili Robert De Niro, Christian Bale i Joaquin Phoenix). Točnije, objašnjeno je da je, kao lik kojeg glumi, živio i između scena i da je bilo nemoguće s njim biti u istoj prostoriji u to vrijeme. On je rekao da su scene seksa namjerno tako snimljene jer je lik koji igra psihopat vrijedan prijezira i nitko se ne bi treba s njim poistovjetiti. Lily Rose, s druge strane, kritizirana je jer je tzv. nepo baby, te mnogi smatraju da je kao kći glumca i manekenke dobila priliku u životu da se probije u svijet manekenstva i glume ne zbog talenta, već zbog toga tko su joj roditelji. Ona se odlučila obračunati sa svojim kritičarima pa je kazala kako je to slično kada netko postane liječnik jer su mu roditelji liječnici. Sve to, naravno, utjecalo je na to kako su gledatelji doživjeli seriju. Iako su im neki odlučili dati šansu bez obzira na sve, nije im uspjelo dokazati suprotno i da imaju dobar proizvod. Štoviše, jedino su uspjeli dočarati da je doista bitno imati i barem jednu žensku osobu koja radi na scenariju serije o ženskom iskustvu. Iza scene se pričalo da zbog svega ovoga neće biti druge sezone, no službeni profil HBO-a na Twitteru objavio je nedavno da takva odluka još nije donesena, pa postoji šansa da šefovi vjeruju da će ljudi u idućih nekoliko epizoda ipak promijeniti mišljenje o toj seriji.

