'Neki Indijci misle da je Hrvatska država u Americi, a ako vas uhvate da pušite u javnosti platit ćete kaznu'

Putovanje znači odvraćanje od zabluda drugih ljudi o drugim zemljama, riječi su engleskog pisca i filozofa Aldousa Huxleyja koje posljednjih godina bivaju sve aktualnije na prostoru Europe. Naime, javio se dojam da uslijed sve većih migracija ljudi iz Azije ovdašnje stanovništvo razvija određeni animozitet prema istima, a samim time i državama iz kojih dolaze. Ponukani fenomenom priljeva stranih radnika u Hrvatsku, novinarka RTL Direkta Darinka Trgo i njezin kolega snimatelj Janko Gredelj odlučili su gledateljima približiti njihovu kulturu i otkriti razlog iz kojeg se odlučuju napustiti domovinu. Kako bi to realizirali otputovali su u Indiju, točnije u saveznu državu Keralu smještenu na samom jugu države i njezin najveći grad Trivandrum.

- Iako bi se u Indiju voljela vratiti privatno, prvi put sam ondje otputovala poslovno. U RTL Direktu smo radili puno priča o stranim radnicima, posebno iz Indije. U Hrvatskoj smo s njima kroz kriket, hranu, jezik učili o njihovoj kulturi i životu, pa je sljedeći korak bio odlazak u Indiju. Htjeli smo iz prve ruke vidjeti taj promet o kojem su nam često pričali. U Ludbregu su se recimo čudili što u našim vlakovima imaju gdje stajati bez naguravanja. Ideja nam je bila prikazati kako žive s 300 eura mjesečne plaće i čuti zašto prelaze i po 8 000 kilometara da bi radili u našoj zemlji. Sa mnom je na put išao RTL-ov snimatelj Janko Gredelj. On je zaslužan za najljepše kadrove s ulica Indije. Putovali smo cijeli jedan dan, u avionu smo proveli oko 10 sati, s jednim stajanjem u Dohi. Otputovali smo na jug Indije, u saveznu državu Kerala. Indijcima je to dio u koji odlaze na godišnji odmor ili ljetovanje, nešto kao nama odlazak na more. Tako da možemo reći da je Kerala njihov Jadran. Tjedan dana smo proveli u Trivandrumu, gradu s otprilike milijun stanovnika - objašnjava novinarka. Ovisno o preferencijama i budžetu, Indija nudi različite oblike smještaja, a ekipu je u Trivandrumu dočekalo iznenađenje.

- Na indijskom Jadranu su cijene smještaja stvarno jeftine, barem za nas koji smo navikli na stvarno visoke cijene. Primjerice, sobu u hotelu s tri zvjezdice, u Trivandrumu možete pronaći po cijeni od 10 eura za noć. Nevjerojatno. Mi smo odsjeli u hotelu na plaži. Doslovno su nam svako jutro za doručak posluživali mango koji smo imali pod prozorom hotelske sobe - prisjeća se Trgo. Baš kao i hrvatski Jadran, Trivandrum ima atrakcije primamljive turistima, no uz jednu značajnu razliku.

- Padmanabhaswamy je vjerojatno najvažniji hram za hinduiste koji žive u Kerali. Prije nekih 10 godina ondje je pronađeno i skriveno blago. Međutim, svi oni koji nisu hinduističke vjere hram mogu gledati samo izvana. Možete ući u dvorište, sjesti na stepenice, ali to je najdalje što ide. Indijci koji ulaze moraju se držati strogih pravila. Ne smiju sa sobom imati mobitele ili moderni nakit. Osim toga, posebno iskustvo su bili lječilište slonova i Chalai tržnica. To je toliko veliko da mi se činilo da nema kraja. Ja sam tamo bila kao dijete u dućanu sa slatkišima. Sve sam htjela vidjeti i kupiti, a prodaje se stvarno svašta. Od čilija preko zlata do ormara - kaže reporterka. Budući da je riječ o najnaseljenijem gradu u saveznoj državi Kerala, prometna povezanost postaje izuzetno bitna za turiste, a tamošnjim ulicama dominira posebno prijevozno sredstvo.

- Tuk tuk, odnosno žutu trokolicu ćete najčešće vidjeti na ulicama. Osim toga, popularni su i motori, pa se nemojte čuditi ako vidite i cijelu obitelj da se vozi na jednom. Mi smo se uglavnom vozili taksijem jer smo se tako brže kretali. Naš vozač Pradish je bio miran i tih. Nije ga uopće uzrujavalo to što mu ljudi ulaze u traku kako žele, što u jednosmjernoj ulici prema nama ide auto iz drugog smjera. To je ondje normalno. Kao i to da ne koriste žmigavce u prometu, samo trubu - navodi specifičnosti prometa u Indiji Darinka, na koju je lokalno stanovništvo ostavilo pozitivan dojam.

- Indija je velika zemlja i ljudi ondje stvarno različito žive. U istoj ulici ćete vidjeti bakicu koja živi u kućici bez vrata s jednim krevetom i bogate obitelji u kućama na nekoliko katova. Mislila sam da će biti teško pronaći nekoga tko bi govorio za kameru, ali ne. Većina ljudi koje smo sreli su otvoreni. Imali su oni više pitanja za nas. Nije im uopće bilo jasno zašto radimo priču o njihovoj zemlji jer dobar dio njih nikad nije čuo za Hrvatsku. Neki su čak mislili da je Hrvatska država u Americi - tvrdi urednica RTL Direkta, koja se dotakla i cijena usluga, ali i otkrila koliko će vas koštati nepoštivanje pravila u Trivandrumu.

- U nekakvom pristojnom restoranu možete pojesti ručak za 5 eura, vožnja taksijem će vas za kraće relacije izaći jedan euro, a šalica čaja 15 centi. Sve je nevjerojatno jeftino kada ste turist u Indiji. Samo pazite da vas ne uhvate kako pušite na javnom mjestu jer ćete platiti kaznu. Za taj prekršaj izdvojit ćete 2 eura - poručila je Trgo. Što se tiče gastronomije, Indija slovi za državu s raznovrsnom ponudom svih vrsta delicija. Međutim, prilikom degustiranja treba biti oprezan.

- Indijci su majstori što se tiče začina i kombiniranja različitih okusa. Tako da je kod njih i leća s kokosom delicija. Otkriće mi je bila dosa, njihova verzija palačinke koja se radi od riže i crne leće, a jede se s chutneyem od kokosa. Pravo iznenađenje je bilo kada sam u moru egzotičnog voća i jakih začina pronašla desert sličan dalmatinskoj rožati. Hrana i piće se nude na svakom koraku, ali na ulici trebati ipak paziti. Posebno kada vam netko nudi vodu. Znaju na ulici prodavati boce koje pune s vodom iz slavine, a ona nije za piće - ističe Darinka te dodaje da je sa sobom u Hrvatsku ponijela zanimljive suvenire.

- Iz Indije sam ponijela uglavnom začine. Toliko toga sam nosila da nisam mogla zatvoriti kofer. Tako da su moja obitelj i prijatelji uglavnom dobili čili, kardamom, cimet, kurkumu i naravno čaj. Sljedeći put kada ću ići, definitivno nosim veći kofer - poručuje novinarka, koja ima zanimljivu anegdotu s putovanja.

- Možda mi je najbolje da su me u trgovini zamijenili za arapsku princezu (haha). To mi se još nikada nije dogodilo, vjerojatno više nikada ni neće - govori kroz smijeh. Ne samo da bi Darinka preporučila posjet Indiji nego se u nju planira vratiti i sama, pri čemu nudi jedan koristan savjet.

- S obzirom na to da sam vidjela samo djelić Indije, voljela bi se vratiti i istražiti velike gradove poput Mumbaija. Savjet za Indiju? Pripremite se na to da se s Indijcima nije lako cjenkati. A ako vas od hrane i začina zaboli trbuh, od moderne medicine bolja je kora cimeta. Provjereno - savjetuje Trgo. U slučaju da se odlučite na odlazak u Indiju, posebno obratite pažnju na velike vrućine i s obzirom na njih tempirajte vrijeme putovanja.

- Mi smo putovali u svibnju i pripremali smo se za jako vruće vrijeme, ali uspjeli smo izbjeći temperature od 45 stupnjeva. Iako nam je zapravo najviše smetala vlaga. Moja frizura se raspadala od vlage, ja sam naivno ponijela peglu za kosu, ali nije bilo pomoći. Borila sam se s kosom prije svakog snimanja. Lošu frizuru možda nećete izbjeći, ali možete izbjeći period od svibnja do rujna kada je u Indiji sezona monsunskih kiša - kazala nam je Darinka Trgo. U završnom dijelu intervjua reporterka RTL Direkta otkrila je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima.

- Ne planiram previše. Uvijek pronađem nekoliko stvari koje obavezno želim vidjeti, a ostalo što uhvatim usput. Volim upoznavati mjesto pješke, pa puno šetam kada negdje putujem. Na kraju odmor najviše pamtim po hrani i ljudima koje upoznam - naglašava Darinka, čija lista destinacija koje bi u budućnost željela posjetiti sadrži države sa svih strana svijeta.

- Meksiko, Kubu, Šri Lanku, Vijetnam, Portugal, Japan...popis je stvarno dug - primjećuje Trgo, kojoj nisu strana ni kraća putovanja u susjedne države.

- Koristim svaku priliku da otputujem negdje. Volim vikend putovanja, pa znam sjest u auto i otići do Padove, Graza, Bratislave ili Budimpešte. Od dužih putovanja u dobrom sjećanju mi je Londonu u koji sam se dva puta vraćala i sigurno ću ponovno otići. I naravno Rim i Prag, tamo čovjek stvarno ima što za vidjeti - spomenula je neke od favorita i najavila sljedeću lokaciju.

- Dalmatinka sam, pa sam navikla na vrućine, iako zapravo ne volim temperature od 40 stupnjeva. Volim kišu i jesen. Zato za sljedeću godinu s prijateljicom planiram nešto duži put po Škotskoj. Ne zvuči možda tako egzotično kao Indija... ali tko ne bi htio uživo vidjeti Loch Ness, možda i mitsku Nessie. Jer nikad se ne zna - zaključila je Darinka.