Nekad najplaćeniji dinamovac rastao se od Hrvatice, sada ljubi 12 godina mlađu tursku influencericu

Ljubavnoj priči nekadašnjeg najplaćenijeg igrača Dinama, Juniora Fernandesa (37), i njegove supruge Marte (29), Hrvatice s otoka Čiova, čini se da je došao kraj. Dok su gradskim kuloarima mjesecima kružile priče o problemima u njihovom braku, potvrda je stigla na prilično javan i za Martu zasigurno bolan način. Naime, čileanski nogometaš više ne skriva svoju novu ljubav, tursku influencericu Caglayan Namligez. Ona je na svom Instagram profilu objavila seriju romantičnih fotografija s Fernandesom, a u opisu je kratko napisala "Volim te". Nogometaš joj je u komentarima odmah uzvratio porukom "Ljubavi moja", ne ostavljajući prostora za sumnju. Da je veza ozbiljna, svjedoči i potez Caglayan, koja je na svom profilu već dodala njegovo prezime, jasno dajući do znanja da je zauzet muškarac.

Ovaj javni izljev strasti uslijedio je nedugo nakon što su i Junior i Marta sa svojih profila na društvenim mrežama uklonili apsolutno sve zajedničke fotografije, što je bio prvi konkretan znak da je njihovoj osmogodišnjoj bračnoj idili došao kraj. Zanimljivo je da je Marta prije samo nekoliko mjeseci u razgovoru za Net.hr odlučno demantirala glasine o razvodu, no posljednji potezi njenog, sada već bivšeg supruga, govore potpuno drugačiju priču. Njihov posljednji zajednički izlazak u javnost zabilježen je još 2023. godine na prestižnoj dodjeli MGF nagrada u Istri, a nakon toga, par koji je nekada redovito dijelio zajedničke trenutke, potpuno je utihnuo. Dodatni signal bio je i Martin samostalni dolazak na reviju vjenčanica u Zagrebu, dok je na njenom profilu ostao samo sadržaj posvećen njoj i djeci.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je moderno, preko društvenih mreža. Fernandes je, kako je sam jednom ispričao, vidio Martine fotografije i odlučio joj se javiti. Kemija je bila očita, a veza se razvijala filmskom brzinom. Samo nekoliko mjeseci kasnije započeli su zajednički život, a sudbonosno "da" izrekli su 2016. godine na raskošnoj ceremoniji u splitskoj Galeriji Meštrović. U braku su dobili dvojicu sinova, sedmogodišnjeg Matea i petogodišnjeg Adriana Matiasa, dok Junior iz prethodne veze ima i sina Benjamina. Obitelj se zbog njegove karijere često selila, živeći na relaciji od Zagreba, preko Dubaija, pa sve do Istanbula.

Par je bio poznat po luksuznom načinu života koji su rado pokazivali na društvenim mrežama. Junior, kao jedan od najplaćenijih igrača u povijesti Dinama, nije štedio na poklonima za svoju suprugu, a javnost pamti skupocjeni automobil Range Rover koji joj je poklonio za rođendan. Često su se častili dizajnerskom odjećom, torbicama i putovanjima, stvarajući sliku savršenog i glamuroznog para. Upravo zato je nagli prekid i brisanje zajedničke prošlosti s interneta iznenadilo mnoge njihove pratitelje, koji su godinama svjedočili njihovoj naizgled neraskidivoj ljubavi.

Nova žena u životu Juniora Fernandesa je Caglayan Namligez, influencerica koju na Instagramu prati više od 50 tisuća ljudi. Sudeći po njenom profilu, i ona je ljubiteljica luksuznog stila života. Njene objave ispunjene su fotografijama s večera u otmjenim restoranima, egzotičnih putovanja i boravaka na nogometnim terenima, što sugerira da se već kretala u krugovima bliskim sportašima.