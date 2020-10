Neda Ukraden reagirala: 'Nisam tužila Hrvatsku. Učinila sam što bi trebao svaki građanin'

Početkom prošle godine jedna od najpoznatijih pjevačica Balkana, Neda Ukraden, odlučila je upisati u knjige svoju djedovinu koju ima u Glavini Donjoj u Imotskom. Trebala je to biti uobičajena sudska procedura kako bi mogla dobiveno nasljeđe provesti u knjige, a za cijeli proces opunomoćila je svog odvjetnika Ivana Ćosića, koji je to sve odradio umjesto nje.

Tužbu je podnijela na Općinskom sudu u Makarskoj, a predmet vodi sudac Ante Knezović, piše portal Imperijal.net.

Međutim, medijima kolaju napisi kako pjevačica "tuži Republiku Hrvatsku, grad Imotski i još 26 članova obitelji Ukraden, Kadijević, Miloš i Putica", a zbog toga je i reagirala. Prema njezinim riječima, radila je ono što bi trebao svaki građanin.

- To je bio jedini put da se to riješi. Ovako kad se kaže da sam 'tužila Hrvatsku' ispada tko zna što se događa, a zapravo sam kao savjestan građanin učinila ono što bi svi trebali, a to je srediti zemlju i papire - započela je Neda Ukraden u razgovoru s 24 sata.

- Prije su naši stari dobivali zemlju i to se nigdje nije evidentiralo. Dosta je zemlje bilo na stricu, ostalo je i na tati i njegovim roditeljima, ali to je sve pripalo meni jer sam kćer jedinica. Dakle, ovim procesom nisam dobila ništa više od onog što mi je ionako pripadalo, samo je sada to sve sprovedeno i piše da je moje crno na bijelo - pojasnila je do kraja.

Pjevačica smatra kako bi svi to trebali napraviti jer bi onda bilo manje problema oko nasljedstva, a to pokušava objasniti i svojoj 40-godišnjoj kćeri Jeleni.

- Učim i kćer da sve što kupuje da odmah provede kroz knjige, neka stoji da je njeno. Nismo svi jednaki, netko će možda posegnuti za tvojim, možda će misliti da je njegovo, nikad ne znaš, a ovim načinom se zna o čemu se radi - upozorila ju je Neda dometnuvši da nije htjela da njezina kćer pokreće parnice i da je to za nju njena majka sredila.

Ovog je ljeta počela uređivati kuću kraj Imotskog, ali je pandemija obustavila sve radove te je sve sada na čekanju. Prošle je godine za Novu TV ispričala što joj znači Glavina Donja.

- Znate, korijeni su čudo. Džaba, možeš bilo gdje živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala u svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali najljepše spavam u mojoj Glavini Donjoj - rekla je 70-godišnjakinja koja nosi titulu "najseksi bake na Balkanu".