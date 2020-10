Slavni par zaručio se nakon pet godina veze: 'Hvala što si me spasila'

Glazbenici Gwen Stefani (51) i Blake Shelton (44) zaručili su se nakon pet godina veze. Pop zvijezda Stefani objavila je vijest na svom Instagram profilu. Na fotografiji na kjoj se ljubi s country pjevačem Sheltonom, Gwen je ponosno pokazala zaručnički prsten i napisala "Blake Shelton, da molim".

Fotografiju je na svom profilu podijelio i Shelton, te napisao: "Hej Gwen Stefani što si mi spasila 2020... i ostatak mog života. Volim te. Čuo sam DA!'.

Slavni par upoznao se 2015. na snimanju emisije "The Voice", gdje su bili mentori, a oboje iza sebe imaju neuspješne brakove. Iz braka s Gavinom Rossdaleom, frontmenom rock benda Bush, Stefani ima Kingstona (14), Zumu (12) i Apolla (6).

Shelton je bio dva puta u braku, od 2003. do 2006. s Kaynette Williams, a od 2011. do 2015. s Mirandom Lambert.

Gwen i Stefani dosad su zajedno snimili tri dueta, a ove godine na top listama veliki je hit bila pjesma “Nobody But You,”