'Ne vidite često žene poput nas koje će uništiti sve što im stane na put da dođu do cilja'

Dolores Abernathy i Charlotte Hale u trećoj sezoni serije "Westworld" predvode "revoluciju robota", a ova dva snažna ženska lika na ekrane donose dvije poznate hollywoodske glumice, Evan Rachel Wood i Tessa Thompson. Što se nakon šokantnog kraja druge sezone i bijega u stvarni svijet te iznenađujućeg početka treće sezone može očekivati u epizodama koje slijede, otkrile su za Večernji list. Do sada su, naime, na HBO kanalima emitirane prve tri epizode koje se mogu pogledati i na platformi HBO GO, a premijera četvrte sezone slijedi sutra.

Foto: HBO

Gdje gledatelji prate Dolores Abernathy i Charlotte Hale u trećoj sezoni u odnosu na priču iz druge sezone?

Evan Rachel Wood: Mislim da je jedan od glavnih preokreta na kraju druge sezone bilo otkriće da je Dolores napustila park. Na početku treće sezone pretpostavlja se da je već prošlo nekoliko mjeseci nakon što je Dolores ponovno u svom tijelu, Charlotte Hale je zapravo misteriozni domaćin, a i Bernard je obnovljen. U trećoj sezoni Dolores zapravo poduzima sljedeći korak ulaska u stvarni svijet. Ali mislim da ljudi zaboravljaju da je ona i prije prve scene treće sezone provela neko vrijeme izvan parka i mi zapravo još ne znamo što je ona sve radila i planirala, to tek trebamo doznati.

Tessa Thompson: Charlotte je u trećoj sezoni prilično slomljena, teško je to uopće opisati. Ona s jedne strane ima misiju, ali u isto vrijeme mora živjeti život Charlotte Hale, osobe za koju se predstavlja. Stoga je tijekom treće sezone više i manje uspješna u ispunjavanju svog cilja.

Serija u svojoj trećoj sezoni djeluje poput "Westworlda 2.0." U kojem su vam trenutku tvorci serije Jonathan Nolan i Lisa Joy rekli da imate neke nove likove, ali i da će cjelokupno okruženje biti toliko drugačije?

Tessa Thompson: Mislim da smo u određenoj mjeri znali što nas čeka jer smo napustili park na kraju prošle sezone. Oduvijek smo bili svjesni da ćemo u tom trenutku shvatiti širi kontekst u kojem je stvoren "Westworld", odnosno kakav je stvarni svijet. Kako će točno taj svijet izgledati, nismo mogli znati, ali samo imali neku ideju. Što se tiče mene osobno, ovo je sezona u kojoj sam puno bolje upućena u radnju. U prijašnjim sezonama nikad nisam ništa znala unaprijed jer sam bila među onim članovima glumačke ekipe koji su dobivali redigirane transkripte. Postoji strateški pristup kada je riječ o odavanju informacija o radnji, i to je na neki način korisno nama glumcima jer ponekad, kada čuvamo tajnu, postoji opasnost da to utječe na našu izvedbu, da to na neki način projiciramo. Zato je i osobi koja glumi ponekad korisno da otkrije neke važne informacije praktički u isto vrijeme kada ih i publika otkrije. U tome ima neke posebne čari. Ipak, lijep je osjećaj znati malo više o ovoj sezoni. Za mene je to jako uzbudljivo jer mislim da postavljamo važna pitanja te je stoga važno uistinu razumjeti taj svijet koji se prikazuje u seriji. Stoga sam više uživala u snimanju ove sezone.

Koja su to središnja pitanja o kojima se raspravlja ove sezone?

Tessa Thompson: Mislim da je jedno od glavnih pitanja ideja slobode. Domaćini su, naime, bili toliko odlučni u namjeri da izađu iz parka, a onda su došli u stvarni svijet i otkrili da i ljudi žive u svojevrsnim petljama zbog postojanja određenih algoritama i načina na koji oni određuju ljudske živote ako im se to dopusti. Pokaže se da slobodna volja možda ipak nije tako slobodna. To je definitivno jedno od glavnih pitanja, a mislim da je drugo ideja da svatko od nas ima neku svoju vlastitu prirodu koju mijenjaju okolnosti u kojima se nalazimo. Mislim da je poruka da ne ulažemo dovoljno u određene ljude jer pretpostavljamo da su oni predodređeni za neuspjeh. Zato se ne ulaže u politike koje ih podržavaju i osnažuju te se tako ispunjava samoispunjavajuće proročanstvo. Mislim da se to često događa.

Foto: HBO

Kako biste opisali odnos Dolores i Charlotte u trećoj sezoni "Westworlda"?

Evan Rachel Wood: Njihov je odnos u isto vrijeme čudan, uznemirujući i "cool", no treba uzeti u obzir da one međusobno imaju samo jedna drugu. Dolores se u trećoj sezoni skriva u stvarnom svijetu i vjerojatno nema više Teddyja ili nekog čuvara, tako da joj jedino preostaje ova verzija Hale i mislim da ih to ne neki čudan način povezuje. Njih dvije dijele tu bliskost koju ne mogu podijeliti s nekim drugim. Dolores uvijek veoma strateški odlučuje tko će biti i kako će se ponašati ovisno o tome u kojoj se situaciji nalazi. Upravo sam se zato tijekom snimanja scena s Tessom Thompson trudila pokazati da su to trenuci kada Dolores može uistinu biti svoja, kada može spustiti štit i kada ne mora podizati obrambene zidove. Vidi se da je ona u našim zajedničkim scenama ranjivija nego inače što nas ponovno tjera da se zagledamo u Dolores, što ona radi i kakve odluke donosi, odnosno jesu li dobre ili loše. Ona stalno govori o slobodi, ali i dalje uvijek ima nekoga koga kontrolira i uvijek postoji hijerarhija.

Charlotte Hale u trećoj je sezoni zapravo tajanstvena osoba u tuđem tijelu. Koliko je zahtjevno glumiti dvije različite osobnosti u isto vrijeme?

Tessa Thompson: Da, to je jako teško. Postoji stara glumačka ideja da se ne mogu glumiti dvije osobe odjednom, s čime se nikad nisam slagala jer mi kao ljudi osjećamo puno toga. Možda je to samo zato što sam ja vaga! Ali mislim da možemo prikazati više emocija odjednom i može nam se u isto vrijeme događati puno toga. No u svakom slučaju je složeno. Istina je da, kada je riječ o ovom liku, ja ne pokušavam komunicirati s publikom samo jednu ideju, nego više njih.

Dolores pak u osnovi pokreće radnju u trećoj sezoni?

Evan Rachel Wood: Da, uistinu daje sve od sebe. Iako, mislim da ona još ne zna što će učiniti. Za sada samo skuplja sve informacije te je zaintrigirana Calebom jer smatra da je on jedna od rijetkih osoba koje još uvijek mogu donositi vlastite odluke. I ona želi znati o čemu se tu radi, kako je to moguće i što to znači za čovječanstvo.

Caleb je novi lik u trećoj sezoni; je li Dolores za njega ono realistično što je tražio i otkrio?

Evan Rachel Wood: Ironično, ali da. Ona mu daje istinu i iako je možda umjetno biće, što god to značilo, ona mu daje tu istinu, možda prvi put u njegovu životu.

Tessa Thompson: I ja jako volim Caleba. Sviđa mi se što on zastupa tu ideju da su vaši izbori toliko dobri kao što su dobre vaše mogućnosti. I on je u petlji, ali pokušava i trudi se promijeniti nešto. Pokazuje nam da bi, da je imao druge mogućnosti, napravio drugi izbor i mislim da je to nešto što je važno shvatiti kada razmišljamo o ljudima. Tako je lako osuđivati ljude koji su donijeli upitne odluke, koji su možda počinili zločin. No treba dobro pogledati u kojem su se okolnostima našli te se zapitati između čega su birali i koji su izbor uistinu mogli donijeti.

Evan Rachel Wood: Treba se zapitati biste li vi na njihovu mjestu učinili isto, a odgovor je vjerojatno - da.

Foto: HBO

I Dolores i Charlotte su poprilično ljutite te se ne kaju zbog svojih postupaka. S obzirom na to da inače nemamo baš prilike na ekranima vidjeti puno takvih ženskih likova, kako je bilo glumiti takve junakinje?

Evan Rachel Wood: Da, to je istina. U serijama i filmovima često navijamo za bijesne muškarce koji imaju neku misiju i koji će uništiti sve što im stane na put da to ostvare. Fanovi "Westworlda" čak navijaju za Williama, odnosno "čovjeka u crnom". S druge strane, bila mi je jako zanimljiva reakcija publike na Dolores u drugoj sezoni. Iako se ona doslovno bori za svoju slobodu nakon što su je zlostavljali 30 godina, gledatelji i dalje često zaključuju da je pretjerala iako to svi ponekad rade da bi preživjeli. To je stvarnost s kojom se teško suočiti. Ne vidi se često na ekranu da je ženama dopušteno da budu gnjevne, da učine nešto po tom pitanju. I sama u životu imam problem s kontrolom bijesa i to je najteža emocija koju sam morala prikazati glumeći Dolores zato što jako puno radim na suzbijanju bijesa u stvarnom životu, a sada sam ga morala ovdje pokazati. Ali mislim da ispod sve te ljutnje postoji puno boli. Iz toga gnjev proizlazi.

Foto: HBO

Postaje li, kako serija napreduje, sve manje važno jesu li domaćini muškarci ili žene?

Evan Rachel Wood: Da, to je sve naglašenije i zato sam jako uzbuđena zbog treće sezone. Očita je ta ideja da fizička snaga domaćina uopće ne ovisi o tome je li netko velik ili malen, muško ili žensko. Svi domaćini pokazuju tu golemu količinu fizičke snage bez obzira na to kako izgledaju, kako zvuče ili kako se ponašaju. To je jako "cool" samo po sebi, a tu je i činjenica da domaćini zapravo nemaju određen rod. Oni jesu programirani na određen način, ali su u konačnici roboti, pa to na neki način prelaze kao i seksualnost kao takvu.

Tessa Thompson: Zaista volim to, posebno ove sezone, jer i za Charlotte varira razina komfora u vlastitoj koži. Mislim da živimo u vremenu kada moramo razumjeti da se neki ljudi tako osjećaju te da se ne pronalaze u socijalnoj konstrukciji roda. Mnogo sam razmišljala o ovoj sezoni i ta poruka mi se zaista sviđa.

Je li to i poruka da određene karakteristike, osobine i ponašanja nisu vezana za određeni rod?

Evan Rachel Wood: Mislim da su rodne uloge vrlo različite od samog roda. Prvo se svodi na socijalizaciju, a drugo su stvarne biološke razlike između muškaraca i žena. Ali mislim da smo u većoj mjeri socijalizirali, no i to se sve brže mijenja iz dana u dan.

Ipak, u "Westworldu" odjeća igra važnu ulogu u definiranju likova?

Evan Rachel Wood: Da, i ovo je sezona za koktel-haljine. Mala crna haljina. La femme Nikita. Iako mi nedostaje moja plava prerijska haljina, to je samo zato što sam u njoj glumila Dolores na samom početku te sam se povezala s njom i imam osjećaj kao da je to njezina koža, to je prava Dolores. S druge strane, ne nedostaje mi kosa, nje sam se lako odrekla. No bilo je zabavno shvatiti koliki još potencijal Dolores ima. Jako volim iznenađenja u ovoj seriji jer kada se dogode svatko od nas pomisli: "Naravno!", a uopće o tome nismo prije razmišljali. Tako je jedna od tih ideja: "O, Bože, naravno da je Dolores majstorica prerušavanja - ona može biti tko god želi." A to je zastrašujuća misao s obzirom na njezin cilj i njezinu moć. U ovoj ćemo sezoni vidjeti kako će ona tu moć uistinu iskoristiti i neka Bog pomogne onima kojih se sjeća iz parka. Jer ipak ima savršeno sjećanje.