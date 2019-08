'Ne idem više na turneje, koncerte organiziram na krovu svoje zgrade. Stranci ih obožavaju'

Kantautorica i dobitnica Porina Sara Renar posljednjih mjeseci nastupa na jedinstvenom mjestu. Sara održava koncerte za desetak ljudi na vrhu svoje zgrade u širem centru Zagreba.

– Posljednje četiri godine provela sam na turnejama, a to je jedan prekrasan, ali i vrlo naporan život. Vrijeme je došlo da usredotočim misli i snagu na novi album, ali okolnosti su takve da si ne mogu priuštiti da ne nastupam – od koncerata naime živim. I onda sam pomislila zašto ne bih obrnula logiku – umjesto da ja putujem stotine kilometara svaki dan, publika dolazi meni slušati posebnu glazbu uz posebno piće na posebnoj lokaciji.

Pogled na grad

A kako se odnedavno otvorila mogućnost organiziranja koncerata putem platforme Airbnb Experiences i u Zagrebu, odlučila sam napraviti eksperiment. I moram priznati da je uspio – kazala nam je Sara koja je dosad održala šest koncerata koje je nazvala Rooftop Sessions. Ušla je u partnerstvo s jednom pivovarom, pa posjetitelji osim koncerta i jedinstvenog pogleda dobiju i pića koliko žele.

Foto: Zvonimir Ferina

Naravno, do koncerata ne bi došlo da nije imala bezrezervnu podršku stanara. – Posjetitelji sami rezerviraju koncert putem aplikacije. Uz koncert dobijete i pića po izboru (craft pivo, domaće vino) te knjižicu s prijevodima tekstova pjesama na engleski, njemački i francuski, koju možete ponijeti kući – veli Sara i otkriva tko su njeni gosti. – Zanimljivo je da je omjer stranih turista i domaće publike otprilike pola-pola i to se pokazalo kao sjajna kombinacija.

Strani gosti upoznaju ljude i lokalnu kulturu koju nemaju priliku doživjeti na tipičnim turističkim odredištima, a naši ljudi imaju prilike upoznati grad i moju glazbu iz sasvim druge perspektive. Dosad smo imali Austrijance, Nijemce, Amerikance, Škote, Engleze, Kanađane i jednu djevojku iz Meksika, te naravno Slovence, Srbe i Hrvate. Svjedočila sam razmjenjivanju kontakata, savjeta za snalaženje po raznim gradovima diljem svijeta, prepričavanju anegdota s raznih putovanja.

Potvrda

Bračni par iz Zapruđa zapričao se s djevojkom iz Meksika i djevojkom iz Novog Sada. Svrate i susjedi iz zgrade koji su uvijek dobrodošli. Muzika spaja ljude, neovisno o jeziku – sa smiješkom će Sara dodajući da je uvijek zanimljivo vidjeti kako će stranci reagirati na njenu glazbu.– To se svaki put do sad pokazao kao veliki plus – stranci će svakako prolistati knjižicu s prijevodima kako bi razumjeli kontekst, ali glazba zaista sama govori za sebe. Možda mi je to najveća potvrda kao autorici i izvođačici, da mi vjeruje publika koja apsolutno ne razumije jezik na kojem pjevam – ponosno će Sara. Sljedeći termini Sarinih koncerata na krovu su 30. i 31. kolovoza, a nastavit će u rujnu i listopadu.

