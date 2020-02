Natjecatelji stigli u Opatiju! Evo kako se pripremaju za spektakl

Još nas dva dana dijele od velike završnice Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2020., kada ćemo u izravnom HRT-ovu prijenosu iz Opatije doznati tko će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu. U Opatiji su pripreme i probe izvođača na spektakularnoj pozornici u Sportskoj dvorani „Marino Cvetković“, koja će u subotu postati hrvatsko glazbeno središte, u punome jeku.

Pogledajte što nam je Ivan Šarić otkrio o sebi u brzopoteznoj pitalici.

Izvođači su se već smjestili u Opatiji, a njihove društvene mreže prepune su fotografija kako provode vrijeme prije spektakla u subotu.

Ulicama Opatije prošetala je Aklea Neon, Osječanka koja će se predstaviti pjesmom "Zovi ju mama".

Foto: Instagram

Tamo je i grupa Colonia s pjevačicom Ivanom Lovrić koja je s atraktivnim plesačicama na Instagramu pokazala da "nema odmora dok traje obnova".

Foto: Instagram

Prošlogodišnje iznenađenje bila je Elis Lovrić s pjesmom "All I really want", a ove godine se predstavlja pjesmom "Jušto". Ona je u društvu prijatelja odradila jednu probu u dvorani, a o tome je izvijestila na Instagramu.

Foto: Instagram

Bivša pjevačica Colonie, Indira Levak, ove godine se predstavlja pjesmom "You will never break my heart", a s ekipom je stigla u Opatiju još jučer o čemu je pratitelje izvijestila na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

U Opatiji je i najmlađa ovogodišnja natjecateljica Đana Smajo, 16-godinjakinja koja se publici predstavila još tijekom sudjelovanja u showu "Zvjezdice".

Foto: Instagram

– Drago mi je što nas je glazba povezala i jedva čekam da je vidim na Dori – ističe Đana i dodaje da o prijavi na Doru nije previše razmišljala. Sve se dogodilo spontano, nakon što je tjedan dana prije same prijave dobila poziv od autora pjesme “One” kojom će pokušati izboriti odlazak na Eurosong. Zanimljivo je da iza te, kako je opisuje, emotivne pjesme stoje sinovi dvojice etabliranih splitskih glazbenika, Zlatana Stipišića Gibonnija i Tomislava Mrduljaša.

Podsjetimo, Iako su se u nekim medijima pojavile spekulacije o mogućnostima otkazivanja „Glazbenih dana HRT-a 2020. – Opatija“ i „Dore 2020.“ zbog aktualne situacije s koronavirusom u Hrvatskoj, to nije točno, pišu iz HRT-a.

Manifestacija će se održati prema prvotnom planu, odnosno počinje u petak 28. veljače u 20 sati koncertom Jazz orkestra HRT-a s gostima-pjevačima pod nazivom „Samo jednom se ljubi – sjećanje na Ivu Robića“ u dvorani Centra Gervais u Opatiji, te „Dorom 2020“, u subotu 29. veljače u 20 sati u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji.