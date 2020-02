Josip na udaru gledatelja zbog nove ljubavi: 'On k'o da je Lastana tražio za pomoć'

Zanimljivo je bilo u sinoćnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' Josip Tratnjak (20) svojoj je zlatnoj djevojci Gabrieli Kamenečki izjavio ljubav i to samo nekoliko dana nakon što se poljubio s 22 godine starijom Ivankom koja je uz Teu Hriberski također na njegovoj farmi.

-Možda će ti ovo zvučati ludo, možeš mi lupiti i šamar, ali ja sam se zaljubio u tebe. Ozbiljan sam, sviđaš mi se - kazao je Josip na što se Gabriela samo nasmijala. -Nije me iznenadilo njegovo priznanje, nije šok što mi je to rekao već to što se on meni ne sviđa pa ne znam kako da odreagiram - pojasnila je kasnije Gabriela.

Njegovo priznanje naišlo je na brojne reakcije gledatelja koji su svoje mišljenje izražavali na službenoj Facebook stranici showa. - Pa ništa bitno. Jučer Martina, danas Gabriela,sutra koja naiđe prva...izgleda sasvim normalno za njega..Svaki dan sebi ispuni izražavajući osjećaje pa di uspije - poručila je jedna gledateljica s kojom su se mnogi složili.

-Pa on će se još zaljubiti i u ovoga šarenog konja što ih vozi - nadovezao se drugi gledatelj. -Ovaj će do kraja i kamermanu izjaviti ljubav - poručila je također jedna od gledateljica.

Bilo je i onih koji su uvjereni da je ovakav način ophođenja prema djevojkama Josip naučio od Lastana. - A tak je slatki, on njima izjavljuje komplimente i ljubav ko da je prije 10 minuta čitao rubriku Lastana i on mu pomogo - poručila je jedna gledateljica.

Zanimljiv komentar dao je i jedan gledatelj koji je povukao paralelu s Tonijem Cetinskim. - Cetinski umire 100 puta dnevno, a Joža se zaljubi - zaključio je.

Inače, Josip Tratnjak iz Brda Cirkvenskog na svom imanju uzgaja kokoši, patke te sadi kukuruz i ječam. Svoje slobodne vrijeme pomoćni kuhar provodi u šetnji sa psom ili pomaže susjedima na njihovim imanjima. Za sebe kaže da je smiješan i zabavan, i upravo takve djevojke i traži. No, Josipa život nije mazio. Iza svog osmijeha krije golemu tugu zbog velikih tragedija. Josip je ostao bez oba roditelja, a upravo zbog oca odlučio se prijaviti u show. "Iskreno, moj tata se veselio zbog toga i ja idem po njegovoj želji, ja ću mu ispuniti obećanje. Želim naći curu koja će me voljeti baš takvog kakav jesam.

Rekao mi je to prije nego što je umro; kao da mi je htio reći da je sada sve na meni", rekao je Josip za RTL, pa nastavio: "Prije godinu dana sam ostao bez mame, a sada i bez tate, tako da mi nije bilo baš lako ovih par mjeseci. Ali morate krenuti dalje. Izabrati put i ići po tom putu", zaključio je Josip koji je svojom pričom mnoge ganuo do suza. Najmlađi farmer ove sezone kasnije je kazao kako mu je bilo teško govoriti o obiteljskim tragedijama, a Marijana Batinić na to mu je rekla da mu se divi jer se prijavio i odlučio ispuniti želju svog oca.