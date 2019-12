Nataša Janjić otkrila kad se točno udala i kako je izgledala vjenčanica

365 dana suza i smijeha. Moj prijatelj i ljubavnik, zaštitnik i potpora, suputnik i vjetar u leđa. Sretna ti godišnjica, ljubavi i mužu💞 @nenadmedancic . . . #volimvolim #yeswecan #tilltheendoftime #ovakosemoze #namajenajljepse

A post shared by Natasa Janjic Medancic (@nanulananula) on Dec 21, 2019 at 1:22am PST