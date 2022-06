Natali Dizdar pokazala kamo je otputovala na odmor s dečkom

Pjevačica Natali Dizdar (37) na svojem je Instagram profilu s pratiteljima podijelila da se nalazi na odmoru u Libanonu. Natali je podijelila nekoliko fotografija iz Beiruta te otkrila da tamo uživa sa svojim dugogodišnjim dečkom, Francuzom Williamom Pergeom.

Foto: Instagram screenshot Na jednoj od objavljenih fotografija vidi se kako odmara te uživa pored bazena, a objavila je i story na kojem se vidi da su bili u večernjoj šetnji gradom. U komentarima su joj mnogi ostavili emotikone srca. "Divotica si", poručili su joj.

Inače, Natali je u velika ljubiteljica putovanja, a u intervjuu početkom godine kazala nam je da ove godine planira otputovati u Indiju što joj je želja još od srednje škole.

U jednom intervjuu kazala je i da je tijekom godina živjela u nekoliko gradova, ali da su joj stalna mjesta Zagreb, Dalmacija, London i Francuska.

- Volim Zagreb jer tamo imam svoj stan u kojem sam uvijek doma, Dalmaciju, jer ne mogu dalje od našeg mora dulje od mjesec dana a da mi ne počne nedostajati, London kao nešto novo i uzbudljivo, a u Francuskoj bih mogla uvijek živjeti jer volim njihovu kulturu, estetiku, rituale, hranu, vino - rekla je tada. Dodajmo da je pjevačica u vezi s Francuzom od 2018. godine.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to, idemo na jedrenje. Malo spot, malo privatno i tako - rekla je jednom prilikom.

VIDEO Livaković i hrvatska Megan Markle izrekli sudbonosno 'da'!