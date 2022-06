Poznati glumac priznao da se kaje zbog onoga što je učinio: 'Ljudi vas uvjere u nešto što kasnije dođe na naplatu'

Glumac Martin Sheen (81) priznao je da mu je žao što je promijenio ime za potrebe Hollywooda. Martin je u intervjuu koji je dao za Closer Weekly rekao je da je to što nije ostavio svoje ime Ramon Estevez jedna od stvari zbog koje se kaje.

- To je jedna od stvari zbog kojih se kajem. Nikad nisam službeno promijenio ime, na mom rodnom listu i dalje stoji Ramon Estevez. Tako je i na mom vjenčanom listu, putovnici, vozačkoj dozvoli - rekao je glumac.

- Ponekad vas ljudi lako uvjere u nešto, pogotovo kad nemate dovoljno znanja ili hrabrosti da se borite za ono u što vjerujete, i to kasnije dođe na naplatu. Ali, naravno, govorim samo u svoje ime - dodao je Sheen.

Njegov sin Charlie ga je slijedio pa je preuzeo prezime "Sheen", dok je sin Emilio ostao Estevez.

- Jedini utjecaj koji sam imao na Emilija je to da zadrži svoje ime. Kad je počeo glumiti, njegov mu je agent savjetovao da promijeni svoje ime u Sheen, ali on je to odbio. I hvala Bogu da je - rekao je glumac.

Podsjetimo, glumac je poznat o ulogama u filmovima 'Apokalipsa danas', 'Wall street' i 'Departed', kao i u seriji 'Zapadno krilo', a sa sinom Charliejem je glumio i u seriji 'Dva i pol muškarca'.

