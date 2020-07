Natali Dizdar pokazala kako uživa s tajanstvenim dečkom u Francuskoj

Natali Dizdar nedavno je s članovima Mayalesa predstavila novi projekti Beti, a pauzu od posla iskoristila je da s dečkom Williamom Pergeom ode na odmor u njegovu rodnu Francusku.

William živi i radi u Francuskoj, a Natali i on su posjednje dvije godine u vezi na daljinu. Tijekom karantene Perge je proveo vrijeme kod svoje drage u Zagrebu, a sad su odlučili posjetiti njegovu rodnu zemlju. Natali je na Instagramu pokazala kako uživaju u Williamovom domu. Dok je pjevačica šetala u kupaćem kostimu, njen je dragi pripremao voćnu zakusku.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to, idemo na jedrenje. Malo spot, malo privatno i tako", izjavila je nedavno Natali za In Magazin.