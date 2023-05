Nastup Leta 3 privukao najviše pažnje na službenom YouTube kanalu Eurovizije

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje hrvatski predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. po redu. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu među kojima su: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija.

Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Iako prema kladionicama kao veliki favorit slovi Švedska i letovci su pobrali brojnu podršku obožavatelja Eurovizije diljem svijeta, a to pokazuje i broj pregleda na službenom YouTube kanalu Eurovizije. Naime, svojim nastupom Let 3 je mnoge zainteresirao te sada stoji kao nastup s najviše pregleda na YouTubeu. Nastup hrvatskih predstavnika privukao je najviše pažnje od svih predstavnika u obje polufinalne večeri. "Mama ŠČ“ tako ima 3,4 milijuna pregleda, a u stopu je prati finski predstavnik Kaarija i pjesma "Cha cha cha" s 3,2 milijuna pregleda.

Na trećem mjestu je plesni nastup izraelske predstavnice Noe Kirel s pjesmom 'Unicorn' koji ima 3,1 milijuna pregleda, a na četvrtom švedska predstavnica Loreen koja s pjesmom 'Tattoo' ima 2,9 milijuna pregleda na YouTubeu. Top 5 zatvara predstavnica Poljske Blanka i pjesma 'Solo', koja je za razliku od svi drugih među najboljih 5 nastupila u drugoj polufinalnoj večeri te već prikupila 2,5 milijuna pregleda.

Inače, Let 3 se na eurovizijskim kladionicama trenutno nalazi na 12. mjestu, a na samom vrhu se uz Švedsku nalazi i Finska. Kao treći favorit stoji Ukrajina i Tvorchi s pjesmom 'Heart of Steel', a slijedi ga Izrael. Zatim slijede Španjolska, Francuska i Norveška te Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija koje zatvaraju top 10.

VIDEO Prlja o skrivenim značenjima pjesme 'Mama ŠČ'