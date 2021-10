Nasljeđe volimo jer razgolićuje kapitalizam i njegove najtipičnije predstavnike

U produkcijskoj agresiji na gledatelje, koje se nemilosrdno bombardira visokobudžetnim scenografijama poput Krune, Igre prijestolja, ZF-ovima poput Stranger Things, s vremena na vrijeme pojavi se i nešto doista inteligentno. Ne podcjenjujući te naslove, treba reći da se iza razvikane Igre lignje skriva stravično upozorenje na problem osobnog dužništva Južnokorejaca. U Milijardama se do kraja razgolićuje svijet trulog bogatstva temeljenog na mešetarenju i investicijskom bankarstvu kojemu američko pravosuđe ništa ne može. Nasljeđe se pak bavi medijima.

Obitelj Roy, kojoj se kao prirodna usporedba nameće obitelj Ruperta Murdocha, vlasnik je medijskog konglomerata te zahvaljujući tome ima golem utjecaj u društvu i politici. Sve se, međutim, zakomplicira kada Logan Roy, glava obitelji i osnivač njihova Waystar RoyCoa, osjeti probleme sa zdravljem pa se u obitelji počne postavljati pitanje tko će ga naslijediti. I počinje bespoštedna borba u kojoj zapravo nije bitno tko kakvu ambiciju ima jer će u nju biti uvučeni apsolutno svi. Glavna je tema svih tih serija, uključujući Nasljeđe (u ponedjeljak u 20 sati na HBO-u počinje se emitirati treća sezona), kapitalizam. Odnosno, sve one njegove loše stvari. U to se ubrajaju pohlepa, glad za moći, pretjeran luksuz, zla krv na svakom koraku. Pa to smo gledali u svakoj sapunici 80-ih godina, od Dinastije i Colbyjevih do Santa Barbare.

Točno, ali Nasljeđu, Milijardama i sličnim serijama kapitalizam nije kulisa varavih međusobnih odnosa, već im je cilj razvaliti one njegove predstavnike koji mu daju najviše smisla. Svakako su to oni koji u vlasništvu imaju najsnažnije medije. I ovdje smo vidjeli kako mediji mogu postaviti ili smijeniti premijera ili predsjednika, bilo kojeg drugog političara ili poduzetnika. A s takvom moći ide i novac na koji je, priznajmo si, malo tko imun.

Obitelj Roy u Nasljeđu pokazuje upravo to, koliko je zavodljiva moć medija i sve ono što ona donosi te prtljaga koju ona nosi. U trećoj sezoni Nasljeđa gledat ćemo bitku unutar obitelji Roy. Zbog događaja opisanih u prošloj sezoni, Logan je nepoželjan u Sjedinjenim Državama pa je prisiljen skrivati se po onim zemljama s kojima SAD nema ugovor o izručenju prikazujući to kao poslovno putovanje. Interesantno, jedna je od tih država i Bosna i Hercegovina pa je u planu i posjet Sarajevu. No, iako bolestan i ranjen, Logan Roy se ne predaje, već obećava da će svoje protivnike rastrgati iako je među njima glavni njegov sin Kendall. Nastavlja se skandal oko Waystar RoyCova ogranka za turizam, odnosno krstarenje unutar kojega su se godinama događale kojekakve nezakonite radnje uključujući ubojstva te silovanja.

A sve se rješavalo uz pomoć raznih spin-doktora ili stranih liječnika koji bi potpisivali što je trebalo da problem nestane. U toj priči teško je pobjeći od jedne stvarne takve priče, a to je ona o Jeffreyju Epsteinu kojemu je također godinama polazilo za rukom prikrivati užasne zločine koje je počinio, a mnogi se neće nikada ni otkriti.

U Nasljeđu se takvo što razotkriva do kraja. Kendall Roy okreće se svim mogućim saveznicima, suparničkim medijima i društvenim mrežama kako bi razotkrio događaje na očevim kruzerima, ali ne zato da bi zadovoljio pravdu za žrtve, već kako bi ga svrgnuo s prijestolja.

Pri tome riskira da i sam postane povijest jer ga Logan izbacuje pa uz njega ostaje samo Greg. Ostali se sada bore za – Kendallovo mjesto iako znaju da pozicija direktora u tvrtki koju je sada ponovno čvrsto u svoje ruke uzeo Logan nema praktično nikakvog značenja osim titularnog. Time se razotkriva još jedan sloj kapitalizma, onaj u kojem je pozicija najbitnija bez obzira na cijenu, a onda i jedan drugi, puno brutalniji, a to je da se korporacije zapravo za običnog čovjeka ne brinu, nego samo žele da to tako izgleda. Briga je za prosječnog korisnika preskupa da bi se privatni kapital njome bavio, poručuje nam Nasljeđe. I to vrlo jasno, u seriji nijednu od žrtava ili protagonista takvih događaja uopće ne vidimo niti one Kendalla zanimaju, kao što se Kendall ne okreće protiv nekog od korumpiranih direktora posrnulog turističkog operatora u obiteljskom vlasništvu, nego cijelu situaciju koristi da bi udario po – vlastitom ocu.



Situacija u kojoj nitko zapravo nije na pravoj strani jer Kendall se protiv oca buni iz krivih pobuda, a ostali oca moraju podržavati iako su svjesni da je u krivu te bi najbolje bilo ući u kontrolu štete, još je jedna od onih tipičnih za američki big business, ona kakvu u Nasljeđu ne vidimo prvi put. Praktično svaki film o Wall Streetu, koliko god ozbiljan ili neozbiljan bio, vrti se oko istoga, stjecanje moći i bogatstva prioritet je bez obzira na to koliko će kolateralnih žrtava odnijeti.

Ostatak obitelji Roy koji se nije priklonio Kendallu uvjerava sebe kako je to manje zlo pa su oni, eto, na strani dobra iako nitko od njih ne propituje što se zapravo dogodilo i ne predlaže neko manje bolno rješenje bojeći se starog Logana i njegova karaktera kojemu ne bi bilo strano niti da ih razbaštini.

Ono gdje je dodana vrijednost Nasljeđa jesu živi dijalozi koji su češće nego inače iskričavi, podbadajući pa i uvredljivi ma o kojoj se relaciji sugovornika radi. Kroz te dijaloge likovi su oblikovani ili gotovo kao redikuli, poput Connora Roya, kojega tumači Alan Ruck, bizarni spletkari poput Kendalla, kojega glumi Jeremy Strong, sitnih profitera poput Shiv, koju tumači Sarah Snook, deprimirani luzeri poput Romana, u čijoj je ulozi Kieran Culkin, ali koji nemaju nikakvog smisla bez osobe u epicentru priče, a to je Logan, kojega kao i uvijek briljantno glumi Brian Cox. Iako je glumačka ekipa doista spretno odabrana te je teško bilo kome prigovoriti ma portretiranju likova koji se kontinuirano nalaze u nekoj situaciji koja je odlično simuliran stvarni život, ipak je škotski veteran nadmoćan svima. Što nikome i nije zamjeriti s obzirom na karijeru koju je 75-godišnjak do danas ostvario.

Tu je i odgovor na pitanje što je Nasljeđe, drama ili komedija, ili jedno i drugo podjednako. A to je i jedna od najujednačenijih serija jer se ni u trećoj sezoni, sudeći po ovih sedam epizoda koje smo pretpremijerno pogledali zahvaljujući HBO-u, zahvaljujući kvalitetnoj režiji, unatoč pandemiji nije odustalo od smještanja brojnih likova u isti prostor. Nasljeđe je jedna odlična serija s velikim brojem fanova među kritičarima i gledateljima. Stoga ni visoke ocjene na specijaliziranim webovima nimalo ne trebaju čuditi. Pohvalimo se i mi malo, sa sedam Emmyja nagrađena druga sezona serije dijelom je snimana i u Hrvatskoj.