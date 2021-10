O ovom paru vlada podijeljeno mišljenje. Gledatelji: 'Mladenka se ceri kao neka klinika'

U petak navečer u showu 'Brak na prvu' sudbonosno 'da' sa smiješkom su izrekli Erna i Edin. Par se mnogim gledateljima odmah svidio i vjeruju da bi čak mogli i potrajati, no nisu svi bili presretni zbog izbora stručnjaka.

- Neću se navući kao prvi put s Gogom. Sve je bilo super,najednom likuša vidi Adama i raspadne se sve. Sad pušem i na hladno - napisao je jedan obožavatelj showa.

Drugi gledatelj uvjeren je da su stručnjaci ovaj put pogodili par koji bi mogao ostati u vezi nakon eksperimenta.

- Ako ovo dvoje ne uspije ili nisu uspjeli. e onda u k**** sve. Meni se isto čine kao stvoreni jedno za drugo. Ona lijepa, draga, simpatična a on momak miran na svom mjestu. Sretno u nadi da su uspjeli - stoji u komentaru obožavatelja.

Još jedna gledateljica složila se da su Erna i Edin dobar par, no nije joj se svidjelo što se mladenka smije.

- Fin su par, samo ona mi se malo previše smije, možda trema ali su slatki - komentirala je.

Ipak, jedan gledatelj uvjeren je da Erna nije tako zamišljala budućeg supruga.

- Generalno, dobar par, ali mislim da si mala nije tako zamišljala budućeg. Mislim da joj najviše tih osam godina razlike smetaju. On dobar čovjek, ali dosadan. Bez ljutnje - napisao je.

Nakon emisije, par je komentirala i druga obožavateljica showa kojoj se nije svidjelo kako se Erna smije.

- On mi se čini okej tj. na mjestu. Mladenka se ceri kao neka klinika, prvi dojam ne djeluje mi dobra osoba! Smijehom prekriva razočaranje - dodala je.

Podsjetimo, Erna i Edin bili su malo nervozni i vrlo uzbuđeni pred samu ceremoniju vjenčanja, a kad su im se pogledi sreli, osmjeh na licima je govorio sve.

„Iskreno, oduševljen sam na prvu, izula me iz cipela! Bit će nešto sto posto. Kad pozitivno misliš i pozitivni želiš, to ti se i ostvari. Vjerujem da bi moglo biti nešto više između nas i potrudit ću se da se to ostvari“, izjavio je Edin, a i Erna je bila zadovoljna novim suprugom.

„Jednim dijelom je moj tip muškarca, ali ne u potpunosti. Spontan je i smiren. Zasad je stvarno divan, lijepo se ponaša i ima lijepe manire. No trebat će vremena da se upoznamo i da se povežemo te da dođe do poljupca“, otkrila je u epizodi Erna.

