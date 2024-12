FOTO Slavko Sobin objavio fotografiju u zagrljaju holivudske zvijezde koja ga je oduševila: 'Kakav tip!

Hrvatski glumac s perspektivnom inozemnom karijerom, Slavko Sobin, ovih dana na lokacijama diljem Europe i Južne Amerike snima drugu sezonu serije 'The Night Manager'. Riječ je o popularnim projektu koji će se prikazivati na Netflixu, a Sobin se na setu našao u društvu velikih holivudskih faca. Jedna od njih zasigurno je Tom Hiddleston, glumac najpoznatiji po ulozi Lokija u Marvelovom filmskom svemiru. Upravo on u spomenutoj seriji tumači glavnog lika, a Slavko je svojim pratiteljima odlučio pružiti uvid u to kakve su najveće zvijezde kad ih ne snimaju filmske kamere. Splićanina je na Instagramu podijelio nekoliko fotografija s Hiddlestonom i prepričao detalje njihovog razgovora.

- Ja: 'Hej Tom, možemo li se fotkati, ali mora izgledati kao da me voliš, poštuješ i cijeniš?' Tom: 'Ovako?' Da, tako. Kakav glumac, kakav tip - napisao je Sobin u opisu objave na kojoj se grli s popularnim Britancem te priložio heštegove #zadivljen i #počašćen. Ove fotografije izazvale su lavinu oduševljenih komentara Slavkovih pratitelja, kolega i prijatelja: - "Tebi par sekundi, a njemu uspomena za cijeli život", "Kako je živjeti moj san?", "Jaooo, divna fotka. Tom je predivan u svemu što radi,mora da je bilo divno raditi s njim" - neke su od reakcija, a Sobinu se javila i Viktorija Rađa: - "Isuseee Lokiiii👏👏👏👏❤️❤️❤️ Sorry Isuseeee Slaaavkooooo❤️❤️❤️❤️❤️- napisala je bivša Missica.

Inače, Sobin se može pohvaliti da sudjeluje na istom projektu kao i Oscarovka Olivia Colman. Serija se u lipnju snimala u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon čega su posjetili i Kolumbiju i Španjolsku. Ovako je Sobin opisao svoje iskustvo u jednom objavi na Instagramu: - Sve u vezi s ovim projektom činilo se nevjerojatno ispravnim, ali uvijek su ljudi ti koji se najviše računaju. Od UK-a u lipnju, do Kolumbije i Španjolske, natjerali su me da bolje radim, više se smijem i govorim grozan španjolski. Sve vas volim. Bila je to tako nevjerojatna vožnja. Hvala - zahvalio se svojim kolegama hrvatski glumac.

Podsjetimo, Hiddleston nije jedina zvijezda s kojom se Sobin fotografirao ovih dana. Naime, u jednom od prizora na njegovom Instagramu Splićanin se nalazi u društvu Meksikanca Diega Calve i argentinsko-američke manekenke Camile Morrone.

- Camila bira najbolju hranu. Diego bira najbolja pića. Ja preuzimam ulogu... snimam selfije - napisao je Slavko u opisu objave. Ova fotografija izazvala je oduševljenje među njegovim pratiteljima, a posebna zanimljivost veže se uz Morrone. Naime, riječ je o bivšoj djevojci jednog od najpoznatijih svjetskih glumaca - Leonarda DiCaprija. Iako je inicijalno krenula u modelingu, Camilina karijera doživjela je nagli uzlet nakon ulaska u vezu s popularnim Leom, s kojim je zajedno provela dugih pet godina tijekom kojih se probila u Hollywoodu. Do sad se pojavljivala u filmovima poput 'Death Wish' i Gonzo Girl'.

Sobin se ranije dotakao angažmana u spomenutoj seriji: - Bilo mi je genijalno i poslovno i privatno, stvarno projekt na kojem radim je vjerojatno jedna od najvećih serija koja će izaći narednu godinu, glumci s kojima radim su top - rekao je u razgovoru za In Magazin.

