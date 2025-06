Naša pjevačica potpuno se posvetila vjeri, a evo što je objavila nakon dugo vremena

Poznata hrvatska pjevačica Albina Grčić nedavno je doživjela značajnu životnu promjenu, okrenuvši se u potpunosti duhovnosti i vjeri. U skladu s novim životnim usmjerenjem, Albina je temeljito preuredila svoj Instagram profil, uklonivši sve prethodne objave vezane uz njezinu glazbenu karijeru i privatni život. Sada njezin profil služi isključivo kao platforma za dijeljenje vjerskih sadržaja i razmišljanja.

Nedavno je Albina svojim pratiteljima predstavila novu objavu koja odražava njezinu duhovnu transformaciju. Pjevačica je posjetila svetište Gospe Fatimske u Portugalu, gdje je zabilježila trenutak svoje molitve i podijelila ga s javnošću. Uz fotografiju, Albina je objavila i svoju vjersku poruku koja glasi: "Majko, daj da kao ti ja vjerujem, dok žuljevi troše me, ne daj da pokleknem".

Grčić, koja je publiku osvojila glasom još u showu 'The Voice', a potom i nastupima na Dori te Euroviziji s pjesmom "Tick-Tock", ranije je putem svog Instagram profila podijelila seriju fotografija koje svjedoče o njezinoj dubokoj posvećenosti vjeri. Na slikama pozira s molitvenim dnevnikom na čijoj je naslovnici lik Isusa Krista, a koji je, kako navode izvori, dizajnirala influencerica Monika Žilavi, supruga pobjednika 'Supertalenta' Leona Žilavog, poznatijeg kao Magic Leon. Uz prvu fotografiju, gdje drži dnevnik, Albina je kratko napisala poruku: - Ti me inspiriraš - jasno dajući do znanja kome su riječi upućene.

U nastavku je podijelila i grafiku s tekstom koji dodatno naglašava njezin duhovni put: - Put istine sad znam da moj je put. Za drugo Isuse, Ti ćeš se pobrinut - citirajući stihove koji odražavaju njezino povjerenje u Božju providnost. Treća objava, na kojoj pjevačica zamišljeno gleda u daljinu usred šume, također s dnevnikom u ruci, nosi jednostavan, ali snažan opis: - Mir. Ove objave naišle su na veliko odobravanje njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima uputili riječi podrške poput : - "Divna si", "Samo hrabro u vjeri", "Plačem" - pokazujući da njezina iskrenost rezonira s publikom. Neki su primijetili i da je smanjila broj fotografija na profilu, no pjevačica nije komentirala te upite.