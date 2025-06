Naša voditeljica o raspadu braka: 'On se ravno od mene odselio k drugoj ženi, a glavna podrška mu je bila mama'

Poznata hrvatska voditeljica Vjekoslava Bach, koja trenutno uživa u vezi s 25 godina mlađim glazbenikom Antoniom Marićem, nedavno je otvorila dušu o svom burnom razvodu. U jednom intervjuu, Bach je iznijela šokantne detalje o nevjerama svog bivšeg supruga, koje su dovele do kraha njihovog braka.

Prema njezinim riječima, bivši suprug vodio je dvostruki život, održavajući vezu s drugom ženom u Beogradu, uz istovremene afere s više žena. Bach je tijekom razvoda otkrila niz dokaza, uključujući prepiske i fotografije, koji su potvrdili njegove preljube. Među njegovim ljubavnicama navodno se nalaze i neke poznate ličnosti iz hrvatskog javnog života.

''Tako sam gotovo deset godina bila žrtva manipulacije, narcisoidnosti, velikog psihičkog maltretiranja i zlostavljanja. Kad bih vam otvorila njegove poruke, povraćali biste. To je takva jedna vulgarna komunikacija na koju nisam navikla. I to sam sve gutala dok nisam riješila svoj razvod, a službeno sam se razvela prije godinu i pol'', izjavila je Bach za Dnevno.hr.

Voditeljica je također otkrila iznenađujuću ulogu svekrve u cijeloj situaciji. "Najprije, on je ovdje u Hrvatskoj stranac. Došao je kao stranac i s papirom o rastavi izgubio bi sve. Na kraju je morao otići. On se ravno od mene odselio k drugoj ženi, koju sam našla u prepiskama, kojoj je obećavao brda i doline. I uvijek, sa svakom, vrti istu priču. Još mi je jadnije bilo kada sam shvatila da mu je glavna podrška bila njegova mama, ona je podržavala takvo ponašanje. Sramotno za jednu ženu. Tako da je moja poruka novim djevojkama da pogledaju kako se odnosio prema prošloj – nećete proći ništa bolje, na vašu žalost…"

U intervjuu je podijelila i što ju je potaknulo da posumnja da nešto nije u redu s njenim brakom. "Prvi je znak perfidno odvajanje od društva. Ali oni to rade tako suptilno. Sada kada vrtim film, kada sam se odmaknula, vidim da me je najprije pokušao odvojiti od moje kume, najbolje prijateljice. Govorio je da mi ne želi dobro, da je ljubomorna na mene. I to onako, svaki dan ti daje kap gorčine, uz kavicu. Oni imaju taj sistem ispiranja mozga, perfidno pomalo, jer takvi ljudi igraju na duge staze. Neće on vas zaribati za tri mjeseca, nego za deset godina" zaključila je Bach.