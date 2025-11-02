Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
SRETNI ZAJEDNO

Naša karizmatična glumica u vezi je s 18 godina mlađim glazbenikom: Uvijek mislim da je on stariji od mene

Zagreb: Konferencija za medije nakon sastanka intendanata nacionalnih kazališta
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
02.11.2025.
u 18:30

Senka Bulić (61), glumica, redateljica i aktualna intendantica HNK Varaždin više od deset godina u sretnoj je vezi s 18 godina mlađim glazbenikom i bubnjarom Damirom Josipovićem

Karizmatična i svestrana umjetnica Senka Bulić (61), glumica, redateljica i aktualna intendantica HNK Varaždin, već godinama uspješno vodi i Dramski program Dubrovačkih ljetnih igara. Njezin predani rad i umjetnička vizija prepoznati su i potvrđeni — mandat na čelu varaždinskog kazališta produžen joj je jednoglasno do 2030. godine. No osim profesionalnih dostignuća, Senka Bulić pažnju javnosti plijeni i svojim privatnim životom. Više od deset godina u sretnoj je vezi s 18 godina mlađim glazbenikom i bubnjarom Damirom Josipovićem. Iako se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti, njihova veza djeluje stabilno, ispunjeno i nenametljivo.

Senka i Damir upoznali su se 2014. godine tijekom rada na predstavi Dream of Life, a iz profesionalne suradnje ubrzo je izraslo prijateljstvo koje je godinu kasnije preraslo u ljubav. Od tada su nerazdvojni. Razlika u godinama, kako sama Senka voli istaknuti, nikada nije bila prepreka: “Uvijek mislim da je on stariji od mene. Ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer sam stalno u pokretu i u umjetnosti. On je racionalan i organiziran, iako je muzičar. On je zaista zreo čovjek, pa zapravo ni ne osjećam razliku u godinama.

Damirova smirenost i pouzdanost savršeno nadopunjuju Senkin temperament i kreativnu energiju. Njihov odnos, utemeljen na međusobnom poštovanju, razumijevanju i podršci, mnogima je inspiracija. Poznata po svojoj dugogodišnjoj karijeri i nekonvencionalnim životnim stavovima, Senka Bulić jednom je izjavila: “Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala.” Ne odbacuje ideju braka, ali priznaje da dosad jednostavno nije osjetila potrebu za tim korakom. Sloboda i umjetnost za nju su uvijek bili način života — vrijednosti koje njezin partner u potpunosti razumije i dijeli.

Ključne riječi
showbiz dečko Senka Bulić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Salome
45
ISKRENA ISPOVIJEST POZNATE HRVATICE

'Otišla sam u Beograd i promijenila spol. Najviše bih voljela, kad sam se probudila nakon operacije, da sam vidjela majku'

Salome najavljuje premijernu izvedbu svoje stand-up kabare predstave "Iznenada Salome", koja će se održati 4. studenog u Tvornici kulture u Zagrebu. Povodom ovog posebnog događaja, razgovarali smo s ovom inspirativnom ženom koja je, rođena kao muškarac, cijeli život se osjećala kao žena, a kroz proces promjene spola postala autentična verzija sebe. U svojoj predstavi, Salome hrabro razbija predrasude i ne skriva svoju ranjivost, izazivajući publiku na razmišljanje i iskrenost.

Učitaj još

Kupnja