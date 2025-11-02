Naša karizmatična glumica u vezi je s 18 godina mlađim glazbenikom: Uvijek mislim da je on stariji od mene

Karizmatična i svestrana umjetnica Senka Bulić (61), glumica, redateljica i aktualna intendantica HNK Varaždin, već godinama uspješno vodi i Dramski program Dubrovačkih ljetnih igara. Njezin predani rad i umjetnička vizija prepoznati su i potvrđeni — mandat na čelu varaždinskog kazališta produžen joj je jednoglasno do 2030. godine. No osim profesionalnih dostignuća, Senka Bulić pažnju javnosti plijeni i svojim privatnim životom. Više od deset godina u sretnoj je vezi s 18 godina mlađim glazbenikom i bubnjarom Damirom Josipovićem. Iako se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti, njihova veza djeluje stabilno, ispunjeno i nenametljivo.

Senka i Damir upoznali su se 2014. godine tijekom rada na predstavi Dream of Life, a iz profesionalne suradnje ubrzo je izraslo prijateljstvo koje je godinu kasnije preraslo u ljubav. Od tada su nerazdvojni. Razlika u godinama, kako sama Senka voli istaknuti, nikada nije bila prepreka: “Uvijek mislim da je on stariji od mene. Ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer sam stalno u pokretu i u umjetnosti. On je racionalan i organiziran, iako je muzičar. On je zaista zreo čovjek, pa zapravo ni ne osjećam razliku u godinama.”

Damirova smirenost i pouzdanost savršeno nadopunjuju Senkin temperament i kreativnu energiju. Njihov odnos, utemeljen na međusobnom poštovanju, razumijevanju i podršci, mnogima je inspiracija. Poznata po svojoj dugogodišnjoj karijeri i nekonvencionalnim životnim stavovima, Senka Bulić jednom je izjavila: “Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala.” Ne odbacuje ideju braka, ali priznaje da dosad jednostavno nije osjetila potrebu za tim korakom. Sloboda i umjetnost za nju su uvijek bili način života — vrijednosti koje njezin partner u potpunosti razumije i dijeli.